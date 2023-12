CorSera - Milan, solo la vittoria è possibile. Zona Champions sotto attacco

Sulla strada del Milan, questo pomeriggio, ci sarà ancora una volta il Sassuolo che tante volte è stato protagonista nel bene e nel male della storia di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Il tecnico arriva alla gara dopo una settimana pesante, smorzata dalla pausa del Natale, in cui è stato messo in discussione come mai da quando è arrivato a Milanello. I rossoneri non hanno molte alternative...

...vincere

Come puntualizza il Corriere della Sera questa mattina in edicola, l'unica possibilità per i rossoneri quest'oggi è la vittoria. Non sarà facile nonostante un San Siro gremito come sempre: non è solo il momento di poca fiducia e discontinuità, ma anche gli innumerevoli infortuni, un gioco singhiozzante e anche un avversario pericolosissimo storicamente. Nelle ultime quattro gite a San Siro contro il Milan, il Sassuolo non ha mai perso e, anzi, ha vinto gli ultimi tre confronti alla Scala del Calcio. Forse solo l'Inter sarebbe stato un avversario peggiore per Pioli in un momento come questo in cui il suo futuro è in bilico. Il tecnico comunque non indietreggia, anzi dice: "Io non ho paura".

Champions attaccata

La gara di questo pomeriggio ha poi implicazioni di classifica importanti. Il Milan ha perso tantissimi punti nelle ultime settimane, andando a perdere quel cuscinetto che si era creato nelle prime giornate tra sè e il quinto posto. Ora il Diavolo si ritrova la Fiorentina appaiata, dopo che i viola hanno vinto il loro anticipo ieri sera, e il Bologna è in posizione di sparo: potenzialmente la squadra di Thiago Motta potrebbe superare il Diavolo con una vittoria e una contemporanea sconfitta rossonera. La Champions League è dunque a rischio e la questione sta a cuore al club non solo per ragioni sportive ma anche e soprattutto per motivazioni economiche. L'anno prossimo la nuova edizione arricchirebbe le casse del Milan fino a 50 milioni di euro. Mancare la qualificazione sarebbe un delitto sportivo.