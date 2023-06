CorSera - Milan-Thuram: questione di soldi. Il triangolo con Psg e Lipsia

MilanNews.it

Ormai è noto da settimane, il Milan ha individuato in Marcu Thuram, attccante francese classe 1997, il perfetto rinforzo per il ruolo di centravanti. Alla squadra rossonera è mancata nel corso di tutta la stagione una vera e propria alternativa nel ruolo di punta a Olivier Giroud, con Rebic e Origi che hanno faticato non poco a trovare la loro dimensione.

Come riporta oggi il Corriere della Sera nel suo pezzo dedicato al mercato delle big di Serie A, nella vicenda Milan-Thuram il nodo principale è quello economico, come sempre più spesso accade e come praticamente ogni volta succede se di mezzo c'è il PSG. Già perché sul giocatore, come è noto, c'è l'interesse da diverso tempo del club parigino che può contare su una proposta finanziaria migliore: dunque se il Milan per Thuram ha pronto un contratto da 5 milioni e la garanzia di giocare con maggiore continuità, da Parigi offrono un accordo che tocca i 7 milioni di euro. E ciò basta a far tentennare Thuram che non guarda, per il momento, a quanti minuti potrà trascorrere in campo con la maglia della squadra della capitale.

Per questo momento, sfruttando anche la convocazione in nazionale francese, Thuram si sta prendendo tutto il tempo. Con la Francia che chiuderà i suoi impegni stagionali questa sera contro la Grecia, è palusibile pensare che il giocatore possa finalmente decidere nel corso dei prossimi giorni per definire il suo futuro prima di andare in vacanza. Questa attesa, però, ha fatto entrare in gioco anche una terza forza che spesso ha soffiato al Milan giocatori per cui si condivideva un interesse: il Lipsia. Stando alle indiscrezioni, però, la squadra tedesca si è fatta intimorire dalle prime richieste dell'entourage del giocatore che sarebbero altissime: addirittura 10 milioni a stagione. Se così fosse, anche per il Milan ci sarebbe poco da fare: ma anche per il Psg che, seppur con tanta disponibilità, potrebbe ritenere non coerente un investimento del genere con il reale valore del giocatore. Le prossime ore, finalmente, dovrebbero essere decisive.