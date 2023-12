CorSera - Milan: zero rosso, tanto nero. Atteggiamento da sconfitta. Quota infortuni inaccettabile

Il Natale è, per eccellenza, la festa dei luci e dei colori. Non per il Milan, che lo vivrà al buio. Un'altra prestazione inguardabile dei rossoneri, e dei suoi giocatori migliori, e un pareggio tirato per i capelli - nel finale grazie al gol di Jovic - che vale davvero poco per la squadra di Pioli. A livello psicologico e morale è una sconfitta e per la situazione in classifica non serve assolutamente a niente.

Il solito, grazie

Come scrive il Corriere della Sera questa mattina, il 2-2 maturato all'Arechi tra Salernitana e Milan, per i rossoneri è una sconfitta morale. Non bisogna guardare tanto al punteggio finale ma alla prestazione nel suo complesso, che è stata raccapricciante. I rossoneri sono anche scesi bene in campo, portandosi in vantaggio prima del minuto numero 20 ma poi hanno scoperto il fianco - immotivatamente - agli avversari che hanno trovato buchi e spazi per far male. E così anche l'ultima in classifica, con 8 punti in 16 giornate, si esalta con un Milan allo sbando tatticamente e mentalmente. I buchi portano ai gol dei campani che, di conseguenza, sciolgono il Milan. I grandi campioni della squadra, come Leao, non incidono. Pioli butta dentro chi ha a disposizione in panchina e si butta all'attacco senza una logica. Alla fine il pareggio arriva, ma il sapore è quello di un'altra beffa.

Pure Tomori

E come ogni partita del Milan che si rispetti, arriva anche l'infortunio! E a cadere questa volta è Fikayo Tomori, uno che in stagione era stato sempre bene. Le immagini sono preoccupanti fin da subito con l'inglese che si accascia (mentre il Milan viene impallinato per la seconda volta) e poi esce toccandosi la coscia. Il trentesimo infortunio a dicembre, da Milanello si contiunua a dire che si sta cercando di capire la situazione e di intervenire ma intanto i giocatori cadono partita dopo partita: una situazione inaccettabile per cui qualcuno deve pagare. E per la quale sul mercato bisognerà intervenire pesantemente. L'unica nota positiva, se proprio si vuole stare qui a cercarla, è Luka Jovic che entra ancora bene in campo e salva almeno se stesso dalla figuraccia complessiva, che rimane ed è sottolineata dai fischi alla squadra alla fine dei 90 minuti.