CorSera - Progetto e bonus: ecco il piano del Milan per Gigio. Entro fine mese l’incontro con Raiola

Lo 0-0 di Torino non è servito a niente (in finale ci è andata la Juve), ma resta comunque un ottimo risultato ottenuto contro la squadra più forte del torneo e in piena emergenza. A spiccare, all’Allianz Stadium, non sono stati Cristiano Ronaldo, Duglas Costa o Dybala, ma Donnarumma, il quale, oltre a disinnescare il rigore calciato dallo stesso CR7, ci ha messo le manone in almeno altre due-tre occasioni, tenendo aperto il discorso qualificazione fino all’ultimo.

IL PIANO - Insomma, inutile girarci intorno: Gigio è il vero top player di questo Milan, che farà bene ad affrontare al più presto la questione relativa al suo rinnovo. Il giovane portiere ha il contratto in scadenza nel 2021, quindi il rischio di perderlo a costo zero tra un anno esiste. Come riporta il Corriere della Sera, entro fine mese Gazidis incontrerà Raiola per fare il punto della situazione. Un "faccia a faccia chiave", lo definisce il noto quotidiano. Trovare un’intesa non sarà semplice: il Milan starebbe pensando di proporgli uno stipendio base sui 5-5.5 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus che gli consentano di pareggiare facilmente - e poi superare - l’attuale ingaggio da 6 milioni.

MEDIA SCADENZA - Una cosa è certa: Donnarumma sarebbe felice di restare - e questo è un punto a favore del club rossonero - ma ovviamente chiederà garanzie tecniche, oltre che economiche. A dare una mano al Milan potrebbe però essere la svalutazione dei cartellini causata dalla crisi post-Covid. Raiola, infatti, sa bene che se c’è un momento sbagliato per vendere è proprio questo. Ecco perché al Milan e allo stesso Gigio potrebbe convenire un rinnovo a medio termine (2023 o 2024) per poi riaprire il discorso fra un anno.