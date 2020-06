Dalla Francia: Kalulu ha scelto il Milan, sarà in Italia nei prossimi giorni per firmare

Indiscrezione di mercato dalla Francia: il Milan sarebbe a un passo da Pierre Kalulu, giovane terzino destro del Lione. Secondo quanto riportato da "L’Equipe", il ragazzo avrebbe deciso di lasciare la Francia (è in scadenza di contratto con l'OL) e starebbe per firmare con il club rossonero.

Stando alla notizia riferita dal noto quotidiano transalpino, il giocatore è atteso a Milano nei prossimi giorni per legarsi alla società di via Aldo Rossi. Ambito da diversi top club (tra cui il Bayern Monaco), Pierre Kalulu sarebbe stato letteralmente sedotto dalle parole di Paolo Maldini, che lo aveva contattato nelle scorse settimane per proporgli il trasferimento al Milan.

Classe 2000, stoffa da vendere, Kalulu è un terzino destro, ma può agire anche sul binario opposto e - all'occorrenza - pure al centro della difesa. Un colpo a costo zero che il Milan sta per piazzare.