De Ketelaere, altro flop. E ora sorge un dilemma per l'estate...

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ieri sera contro la Cremonese doveva essere, per l'ennesima volta in questa stagione, la serata di Charles De Ketelaere e invece il belga non si è sbloccato e ha fornito un'altra prestazione deludente. La sua annata va avanti dunque con le difficoltà che lo stanno tormentando da quando è sbarcato a Milanello: l'ex Bruges fatica infatti ad entrare nei meccanismi del gioco del Milan e quando ha la palla tra i piedi non riesce mai ad essere decisivo.

ALTRO FLOP - De Ketelaere continua poi a non segnare mai. Eppure anche contro la Cremonese ha avuto un'occasione piuttosto ghiotta: al 21' del primo tempo, infatti, il belga è stato bravo a capire che il retropassaggio del giocatore grigiorosso verso il proprio portiere era corto, ha riconquistato così il pallone, si è presentato davanti all'estremo difensore avversario e ha provato a dribblarlo, ma Carnesecchi gli ha rubato il pallone con un'uscita bassa. Anche in questa occasione, a Charles è mancata la cattiveria giusta, cosa che purtroppo non ha mai messo in mostra finora in maglia rossonera. Questo è stato di fatto l'unico spunto di un'altra prestazione da dimenticare.

QUALE FUTURO? - A Milanello sperano che possa sbloccarsi da qui al termine della stagione, ma, indipendentemente da come andrà a fine l'annata di De Ketelaere, in estate andranno fatte delle serie valutazioni sul suo futuro. Dopo aver investito 35 milioni di euro un anno fa è impensabile che il Milan possa decidere di venderlo, ma tenerlo ancora in rosa, con il rischio di rivivere un'altra stagione come quella attuale, sarebbe la scelta giusta? Ecco perchè c'è un altro scenario possibile, vale a dire la cessione in prestito ad una squadra che possa dargli l'opportunità di giocare con regolarità, magari con meno pressione rispetto a quello che succede al Milan. Vedremo cosa decideranno di fare Maldini, Massara, Pioli e ovviamente il ragazzo che sicuramente non vorrà vivere un'altra stagione come quella sta vivendo quest'anno.