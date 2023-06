De Ketelaere, anche l'Europeo è un flop. Cessione o nuova fiducia, le possibili mosse del Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Charles De Ketelaere è uno dei nomi più discussi da circa un anno a questa parte. Da quando, nell'estate 2022, fu accostato al Milan, non c'è stato un giorno in cui le attenzioni dei tifosi e degli addetti ai lavori non fossero rivolte anche a lui. Nel momento della firma, e da lì in avanti, il belga è stato il vero osservato speciale, l'unico di una campagna acquisti, quella dello scorso anno, che si è rivelata fallimentare.

FLOP - La realtà poi la conosciamo: in tutta la stagione CDK non si è mai sbloccato a livello realizzativo, ha messo a referto un solo assist, e in campo ha dato l'impressione di essere perso, spaesato, e si è impantanato senza riuscire a fare più di 20 minuti a partita fuori dalla panchina. Il problema più che calcistico sembra a livello mentale: il classe 2001 non si è mai acclimatato al 100%, ripiengandosi sui suoi errori e le sue difficoltà, sentendo la pressione e mettendosi addosso un'ansia da prestazione non indifferente. L'occasione per il riscatto, però, c'era: l'Europeo Under 21, in cui De Ketelaere ha giocato con continuità nonostante la breve esperienza del Belgio, uscito ai gironi. Le prestazioni di Charles, però, non sono state ottime. Qualche buona imbucata ma troppi momenti bui, in cui l'atteggiamento sembrava lo stesso visto in maglia rossonera nonostante un ambiente diverso, in teoria più familiare.

MOSSE - Ora il Milan deve decidere: l'Europeo era un'occasione anche per il club. In caso di buoni responsi, ci sarebbe stata la possibilità di valutare con più serenità e convinzione il ragazzo: si poteva decidere di tenerlo visto le buone prestazioni, oppure cercare di attirare qualche offerta non inferiore ai 28 milioni di euro, cifra che il Milan chiede per non fare minusvalenza. L'opaca versione di De Ketelaere vista in queste ultime tre uscite, unita a quella della stagione al Milan, non aiuta a fare le valutazioni. Vendere il giocatore sembra molto difficile: la richiesta è alta, e il ragazzo al momento non dà garanzie. Più probabile che Furlani decida insieme a Pioli di rinnovare la fiducia nel ragazzo, cercando di alleggerirlo rispetto al carico pesante di aspettative portato in spalla la scorsa stagione: l'augurio di tutti i tifosi rossoneri è quello di vedere il miglior De Ketelaere.