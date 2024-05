Diamante grezzo da valorizzare, un motorino di freschezza e velocità: Alex Jimenez è una gemma da tenere in considerazione

La stagione del Milan si è conclusa ufficialmente quest'oggi con la sconfitta in terra Australiana per 5-2 nell'amichevole contro la Roma di Daniele De Rossi. Tra i troppi gol subiti, un percorso europeo contraddittorio e un secondo posto in Serie A che lascia in pochi davvero soddisfatti, emerge un giovane e talentuoso "jolly" Dalla Primavera rossonera: Alex Jimenez, classe 2005 tanta voglia di mettersi in mostra e con un futuro tra Real Madrid e Milan.

Uno dei migliori contro la Roma, assist e giocate di qualità: può essere una risorsa importante per il futuro

Nella brutta sconfitta contro i giallorossi poche sono le cose da salvare in campo. Dalle tenebre delle difficoltà rossonere, uno spiraglio di luce celeste prende il nome di Alex Jimenez, al rientro da diverse settimane dopo la brutta lesione muscolare al retto femorale sinistro procuratasi a marzo, è stato protagonista in positivo questo pomeriggio in Australia per tutta la durata della partita e autore di un assist per Okafor e un incrocio dei pali colpito nel finale. Per il terzino offensivo spagnolo, il cui futuro resta tra Milan e Real Madrid e con entrambe le squadre disposte a lasciarlo a Milano, con i Blancos che però terranno il controllo di un diritto di recompra futuro, la partita giocata da titolare contro la Roma ha potuto far esprimere tutta la qualità e freschezza del giovane rossonero. Lampi di velocità, ottima tenica palla al piede e soprattuttto grande duttilità e disponibilità a giocare in quasi ogni ruolo (quest'oggi è partito alto nel particolare schema offensivo insieme a Giroud e Florenzi) rendendosi protagonista di un assist per il gol di Okafor ma anche di giocate preziose in fase di ripiegamento difensivo. Solo la sfortuna gli ha negato la gioia per il primo gol in rossonero, con un incrocio dei pali colpito nei minuti finali di gara. L'assist invece, una speciale serpentina tra 2 difensori romanisti in grado poi di liberare lo svizzero per il tiro, e quindi per la rete. In ottica futura, Jimenez potrà davvero risultare utile alla causa rossonera, tra la probabile esperienza nella prossima Under-23 e la consapevolezza di potersi ritagliare il proprio spazio anche in Prima Squadra. Un "motorino" In grado di poter crescere e migliorare sempre di più in un Milan abituato a lanciare e valorizzare le proprie gemme preziose.