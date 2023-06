Dopo Loftus-Cheek altro affare con il Chelsea: i Blues chiedono tanto per Pulisic, il Milan tratta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'arrivo di Marco Sportiello, che oggi sosterrà le visite mediche e l'iter burocratico a Milano, il Milan è vicino a chiudere il secondo acquisto del suo calciomercato estivo: si tratta di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996 in arrivo dal Chelsea per circa 16 milioni di euro più 4 di bonus; l'accordo è veramente ad un passo, mancano solo alcuni dettagli da limare.

E all'interno delle discussioni con il Chelsea per Loftus-Cheek, il Milan ne ha approfittato per parlare anche di Christian Pulisic, esterno classe 1998 che, dopo la valutazione di 64 milioni di euro nel 2019, ha perso un po' di appeal e il posto da titolare e che cerca una squadra di alto livello in cui potersi rilanciare giocando con continuità. Il Milan, da questo punto di vista, potrebbe garantirgli un posto di alto livello nelle gerarchie di Pioli, soprattutto se schierato da esterno destro al posto dei vari Saelemaekers e Messias.Non sarà, però, una trattativa semplice. Nonostante il contratto in scadenza al 30 giugno 2024, il Chelsea chiede 25-30 milioni per lasciar partire Pulisic: decisamente troppi. Il Milan, al momento, vorrebbe intavolare una trattativa sulle stesse cifre di Loftus-Cheek: 15-20 milioni di euro, magari bonus compresi, per portare il ragazzo a Milano e farne l'uomo immagine in America del Milan targato RedBird. Nei prossimi giorni si tratterà ancora.