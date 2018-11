ESCLUSIVA MN - Drago: "Kessie può fare il difensore, ma meglio nella difesa a tre. Io darei fiducia a Simic. Caldara..."

L’ecatombe che ha colpito il Milan nel suo reparto arretrato ha messo ko, per diverso tempo, Mattia Caldara, Mateo Musacchio e, dulcis in fundo, Alessio Romagnoli. In vista della partita di domenica prossima contro la Lazio, Rino Gattuso dovrà cambiare parecchie cose nella sua formazione titolare, passando a una inedita composizione della difesa a tre. Di questo e delle varie soluzioni abbiamo parlato con mister Massimo Drago, che in carriera ha anche allenato Franck Kessie quando l’ivoriano, nel Cesena, ricopriva il ruolo di difensore centrale.

Mister, lei ha avuto Kessie all’inizio della carriera quando giocava come difensore centrale. Adesso, con l’emergenza in casa Milan, lo vedrebbe bene nel suo vecchio ruolo?

“Lui era arrivato da me come difensore centrale e mi era stato detto di insegnargli le fondamenta perché era giovane e volevano che gli insegnassi i movimenti di quella posizione specifica. Poi l’ho portato a centrocampo. Con me da centrale di difesa ha giocato poco. Ha intelligenza per poter fare il difensore centrale, ma potrebbe fare fatica a leggere le traiettorie che vanno alle spalle della linea difensiva. E poi di testa, potrebbe andare in difficoltà”.

Meglio in una difesa a tre o a quattro?

“Sicuramente in una difesa a tre ha più chance di mascherare quelle che potrebbero essere delle normali difficoltà di adattamento a un ruolo che non conosce bene come quello di centrocampista. Così avrebbe anche la copertura di un altro centrale”.

Nella difesa a tre, potrebbe fare il centrale o lo vedrebbe meglio come centrale di destra?

“Io lo farei giocare da centro destra. Perché così avrebbe anche la possibilità di creare superiorità numerica perché ha il coraggio di portare palla”.

Quanto le dispiace per il momento di Caldara?

“Sono molto dispiaciuto per Mattia perché è un giocatore che può dare tantissimo al Milan. È un soldato nel senso che difficilmente sbaglia la gara e ti garantisce spesso la prestazione”.

E poi c’è l’opzione Simic a disposizione di Gattuso.

“Io gli darei fiducia. L’ho visto giocare a Crotone e, per me, ha delle buone qualità. E poi potrebbe giocare sia nella difesa tre sia in quella a quattro”.

In caso di difesa a quattro, Rodriguez sarebbe un azzardo troppo grosso come centrale al fianco di Zapata?

“Secondo me si, perché cambiano alcuni meccanismi. Lui è abituato ad avere la linea laterale come riferimento e giocare come centrale puro sarebbe azzardato”.