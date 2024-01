esclusiva mn - Ex match-analyst Verona: "Terracciano da Milan, un aneddoto lo dimostra. Con questo Jimenez..."

vedi letture

Luca Diddi, ex match analyst dell'Hellas Verona, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it, soffermandosi su Filippo Terracciano, calciatore degli scaligeri che il Milan sta trattando e che lo stesso Diddi ha lanciato con l'allenatore Gabriele Cioffi nella passata stagione.

Ci presenti Terracciano?

"Ha fatto il ritiro estivo con la Prima Squadra, inizialmente per fare numero. Dalle prime amichevoli lui ha cominciato a fare bene. Lo facevamo giocare esterno a destra in un centrocampo a 5, dopo un campionato Primavera in cui faceva la mezzala del 4-3-3. Ma aveva motore, forza, gamba, questa intelligenza e a livello fisico nei test era sempre uno dei migliori. C'è stato, dunque, un bivio: dovevamo decidere se darlo in prestito in Serie B o se tenerlo in rosa; dalle valutazioni fatte scegliemmo di trattenerlo perché pensavamo ci potesse dare una grossa mano. E così è stato. Addirittura, con il tempo, è stato preferito a dei big come Lazovic e Doig e ha fatto bene".

Chi le ricorda?

"Lo sai chi mi ricorda un po' come giocatore? Massimo Oddo. Ha un po' quelle caratteristiche. Deve migliorare un po' a livello difensivo, ma con la testa è un giocatore vero. Dopo le partite mi chiedeva sempre di mandargli i video delle partite già sul pullman, per capire dove sbagliava e in cosa migliorare; voleva essere documentato sugli avversari, sugli allenamenti, su come giocare e attaccare la profondità. È molto mentalizzato. Un giocatore così metodologico e così puntuale... Era sempre il primo a chiedermi di scaricargli le partite per rivedersele le partite appena salito sul pullman. È un ragazzo a modo, un ragazzo da Milan".

In che ruolo lo vedresti nel Milan?

"Può essere un'alternativa a Calabria intanto, può essere un'alternativa all'esterno alto in caso di contenimento del risultato come faceva Saelemaekers l'anno scorso. Può giocare come mezzala tranquillamente in un 4-3-3 o in un 3-5-2. Il tutto sia a destra che a sinistra. Nasce come centrocampista, la tecnica di base non gli manca. Il terzo difensivo secondo me fa un po' fatica a farlo in questo momento...".

Ieri, però, Jimenez ha fatto benissimo. Consiglieresti comunque Terracciano al Milan?

"Non mi meraviglio che il Milan possa prendere Terracciano. Jimenez ieri mi è piaciuto tantissimo, ma veramente tanto: il Milan, a questo punto, ci deve puntare. Ha spensieratezza e tempi di aggressione: per un terzino o un esterno avere tempi di aggressione non è così scontato... Ha frequenza di passo, di gamba: io sono rimasto veramente colpito da Jimenez. L'investimento per Terracciano non sarebbe grandissimo; è un 2003, ha forza, ha più esperienza di Jimenez, quindi... L'investimento su un giovane è sempre un investimento fatto bene, se ci sai lavorare bene".