Riguardo al post Frosinone-Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Mario Ielpo, ex portiere rossonero. Ecco le sue parole:

Ti ha convinto il Milan visto a Frosinone?

“Tecnicamente e tatticamente, ormai conosciamo a perfezione il Milan. Squadra, a livello offensivo, ineccepibile. Difensivamente, tuttavia, concede troppi spazi. Così è rischioso”.

Da ex portiere: il tuo giudizio sulla prova di Maignan?

“Con tutta sincerità, a Frosinone non ha fatto bene. Il suo valore è ben altro…”.

I calciatori, ora come ora, determinanti cose l’attuale Milan?

“Penso che la partita con il Frosinone sia stata molto emblematica. Benissimo Giroud, sin qui stagione incredibile, e anche Leao: abbastanza bene, particolarmente in crescendo ultimamente”.

A tuo avviso le voci di un significativo accostamento relativo a Conte sulla panchina del Milan per la prossima stagione potrebbero influire sull’operato di Pioli?

“Inevitabilmente, in qualche modo, stanno influendo e influiranno ancora. Conte è un grande allenatore. È normale. Però penso anche che sia un tecnico che abbia pretese di mercato molto ambiziose: non so quanto, ora come ora, il Milan possa accontentarlo. Premesso ciò, Pioli ha grande esperienza, non ha appena cominciato ad allenare. Porterà al termine la stagione in maniera professionalmente inappuntabile e poi si vedrà”.