FOCUS MN - Alla scoperta di Arda Guler, il gioiellino del Fenerbahce seguito anche dal Milan

Nelle scorse ore, la redazione di Milannews.it (clicca QUI per leggere la notizia del nostro direttore Antonio Vitiello) vi ha aggiornato su un nuovo profilo che i Milan sta seguendo con grande attenzione per la sua trequarti: si tratta di Arda Guler, giocatore classe 2005 del Fenerbahce (contratto fino al 2025) che ha attirato l'attenzione di diversi club europei e che ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro.

CARRIERA - Nato ad Ankara il 25 febbraio 2005, Guler è cresciuto nel settore giovanile del Fenerbahce, dove ha esordito in prima squadra il 19 agosto 2021 in un match valido per i play-off di Europa League contro l'HJK Helsinki, entrando in campo al 66' al posto di Kovac. Tre giorni dopo, il 22 agosto, il giovane trequartista ha debutto anche nel massimo campionato turco l'Antalyaspor (è subentrato all'87' al posto dell'attuale difensore del Napoli Kim). Il 13 marzo 2022, Guler ha trovato il suo primo gol da professionista in campionato contro l'Alanyaspor, mentre il 19 novembre 2022 ha fatto il suo debutto nella nazionale maggiore turca contro la Repubblica Ceca.

CARATTERISTICHE - Si tratta di uno dei talenti più interessanti in circolazione, tanto che nel 2022 è stato inserito nella lista "Next Generation" dei sessanta migliori talenti nati nel 2005 redatta dal quotidiano inglese The Guardian. Alto 176 cm, è un trequartista mancino che può essere utilizzato sia centralmente che sulla fascia destra e dunque potrebbe fare molto comodo al Milan. Le sue qualità migliore sono senza dubbio la fantasia e la sua enorme tecnica palla al piede, oltre ad una buona velocità che gli permette di spaccare in due le difese avversarie con i suoi dribbling. Sulla sue tracce c'è il Milan, ma non solo visto che ci sono altri importanti club europei su di lui: oltre ai rossoneri, Guler è infatti nel mirino anche di Napoli, Liverpool e Ajax.