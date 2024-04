FOCUS MN - Chi è Maxence Lacroix, la roccia francese nel mirino del Milan

Tra i giocatori che il Milan segue da tempo c'è Maxence Lacroix, roccioso difensore del Milan. Conosciamo meglio l'obiettivo per rinforzare la retroguardia dei rossoneri.

Il rompi-lampioni

Nato a Villeneuve-Saint-Georges, Lacroix è cresciuto nel piccolissimo villaggio di Ajat, in Dordogna. Appena 288 abitanti, complicato persino trovarsi un compagno di gioco: "Mi ritrovavo a giocare spess da solo, non avevo nessuno vicino. Tiravo contro i muri, correvo. Avevo problemi con i vicini perché ho rotto tutti i lampioni del paese col pallone" ammette candidamente in una vecchia intervista a SoFoot

L'inizio in porta, la svolta in difesa

Maxence Lacroix ha inizialmente provato a percorrere lea strada del padre, portiere amatoriale. A 13 anni però viene avanzato addirittura in attacco. Verrà sperimentato trequartista, centrocampista difensivo e infine difensore centrale. Merito di Éric Hély, responsabile del settore giovanile del Sochaux dove Lacroix entra a 15 anni. "Mi disse che era in quella posizione che avrei potuto andare più lontano da professionista", ha ricordato lo stesso Lacroix qualche anno fa a bundesliga.com.

Difendere (non solo in campo): una vocazione

"Se non fossi diventato calciatore professionista avrei studiato legge perché mi piace difendere la gente". Questo è quanto ha dichiarato a Onze Mondial. Lacroix non è esattamente lo stereotipo del calciatore tutto campo, playstation e ostentazione. Leggere è la sua grande passione, così come gli animali. Tanto che oltre al voler diventare avvocato aveva preso in considerazione anche l'idea di diventare veterinario.

La roccia che ha detto no al Barcellona

Veniamo agli aspetti tecnici: Lacroix è alto 190 cm e pesa 88 kg, un fisico roccioso e di fatto difficilmente superabile. Il primo contratto professionistico lo firma a 17 anni, al Sochaux ed esordisce come Pro nel dicembre 2018 a 18 anni. Il Barcellona lo segue ben prima del fatidico esordio: "Ero già felice di aver firmato il primo contratto da professionista, per di più nel club che mi aveva formato" ha dichiarato. Col Sochaux raccoglie in tutto 28 presenze, 27 delle quali in Ligue 2 prima che nell'estate del 2020 il Wolfsburg decida di investire su di lui ben 5 milioni, prezzo non indifferente per un calciatore che non aveva ancora giocato in un massimo campionato. Praticamente un passaggio dalla Peugeot (azienda automobilistica una volta titolare del club) alla Volkswagen (che ha sede a Wolfsburg)

Il paragone con Rio Ferdinand

Veniamo al gioco: "A chi somiglia?". È stato azzardato il paragone con Rio Ferdinand, per caratteristiche fisiche e per una certa eleganza palla al piede, pur non lesinando aggressività quando serve. Nel campionato tedesco si sta distinguendo come uno dei giocatori in assoluto più precisi in fase d'appoggio e anche tra i più efficaci nei contrasti. Quest'anno ha anche scoperto di saper segnare, di tanto in tanto.In questa stagione sono tre le reti segnate, tante quante quelle delle precedenti tre stagioni. Peraltro in tre modi diversi: destro, testa, sinistro. L'altra faccia della medaglia è rappresentata dalle espulsioni: ben tre in questa stagione.

Minaccia Bundes, Premier e Serie A

Non solo il Milan è fra gli estimatori di Lacroix. Già in passato il giocatore sembrava in procinto di trasferirsi al Lipsia, che punta sempre sui migliori giovani in rampa di lancio. Il Liverpool sembrava in pole position su di lui fino a che c'era Jurgen Klopp e l'assenza attualmente di un tecnico potrebbe rallentare la corsa dei reds al francese. Occhio anche alla Juventus, nel caso dovesse perdere Bremer.

Prossimo obiettivo, i Bleus

Nonostante le evidenti qualità e un percorso sicuramente di tutto rispetto a livello di club, Lacroix non ha fin qui un grandissimo rapporto con la Nazionale. Mai convocato da Deschamps, non ha nemmeno presenze in Under 21 mentre ha vestito le maglie dell'Under 16, Under 17, Under 18 e Under 20. "So che il livello è altissimo e non posso risparmiarmi se voglio essere in nazionale. È sempre un obiettivo".

Quanto può valere Maxence Lacroix?

Acquistato per 5 milioni nel 2020, Lacroix ha un contratto in essere col Wolfsburg fino al 2025. Per questo motivo questa è l'ultima estate in cui i tedeschi possono monetizzare. Prezzo che si aggira sui 20 milioni di euro ma potrebbe anche scendere. A livello d'ingaggio Lacroix è fra i più pagati del Wolfsburg ma non il più pagato: 1,9 milioni annui.