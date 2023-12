FOCUS MN - La guida al sorteggio degli spareggi di Europa League. Gli avversari del Milan: ecco chi va evitato

Il Milan ha concluso il Girone F di Champions League al terzo posto e dunque non si è qualificato agli ottavi, ma è stato retrocesso in Europa League. Per arrivare alla fase ad eliminazione diretta, però, i rossoneri dovranno giocare lo spareggio contro una delle seconde classificate nella fase a gironi di Europa League. Il sorteggio andrà il scena lunedì 18 dicembre alle 13 a Nyon e vedrà coinvolte queste formazioni:

TESTE DI SERIE (le otto seconde classificate nella fase a gironi di Europa League)

Friburgo (GER)

Marsiglia (FRA)

Qarabağ (AZE)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Sparta Praga (CZE)

Sporting Lisbona (POR)

Tolosa (FRA)

NON TESTE DI SERIE (le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions League)

Benfica (POR)

Braga (POR)

Feyenoord (NED)

Galatasaray (TUR)

Lens (FRA)

MILAN (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Young Boys (SUI)

GLI SPAREGGI - Questi alcuni dettagli degli spareggi:

- nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione nazionale (quindi il Milan non potrà incontrare la Roma)

- le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa (i rossoneri giocheranno dunque l'andata a San Siro)

- le date della due partite sono 15 febbraio (andata) e 22 febbraio (ritorno)

- ricordiamo che è stata abolita la cosiddetta regola "dei gol in trasferta". In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta da ciascuna squadra. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre sono ancora in parità, si tireranno i calci di rigore.

- le vincenti degli otto spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati il 23 febbraio.

LE AVVERSARIE - A parte la Roma, il Milan può incontrare tutte le altre teste di serie. Eccole nel dettaglio:

FRIBURGO

Posizione in campionato: 8° in Bundesliga

Piazzamento in Europa League: secondo Gruppo A (4 vittorie, 2 sconfitte, 17 gol fatti e 7 subiti)

Stadio: Europa-Park Stadion (34.700 posti)

Allenatore: Christian Streich

MARSIGLIA

Posizione in campionato: 6° in Ligue 1

Piazzamento in Europa League: secondo Gruppo B (3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta, 14 gol fatti e 10 subiti)

Stadio: Vélodrome (67.394 posti)

Allenatore: Gennaro Gattuso

QARABAG

Posizione in campionato: 1° in Premier League azera

Piazzamento in Europa League: secondo Gruppo H (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, 7 gol fatti e 9 subiti)

Stadio: Stadio Tofiq Bakhramov (31.100 posti)

Allenatore: Qurban Qurbanov

RENNES

Posizione in campionato: 13° in Ligue 1

Piazzamento in Europa League: secondo Gruppo F (4 vittorie, 2 sconfitte, 13 gol fatti e 6 subiti)

Stadio: Roazhon Park (29.778 posti)

Allenatore: Julien Stéphan

SPARTA PRAGA

Posizione in campionato: 1° in First League ceca

Piazzamento in Europa League: secondo Gruppo C (3 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte, 9 gol fatti e 7 subiti)

Stadio: epet Arena (18.349 posti)

Allenatore: Brian Priske

SPORTING LISBONA

Posizione in campionato: 1° in Liga Portugal

Piazzamento in Europa League: secondo Gruppo D (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, 10 gol fatti e 6 subiti)

Stadio: Estádio José Alvalade XXI (50.095 posti)

Allenatore: Rúben Amorim

TOLOSA

Posizione in campionato: 15° in Ligue 1

Piazzamento in Europa League: secondo Gruppo E (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, 8 gol fatti e 9 subiti)

Stadio: Stadium Municipal (33.150 posti)

Allenatore: Carles Martínez

CHI EVITARE - E' vero che nel calcio non esistono partite facili, ma il Milan parte favorito con tutte queste squadre. Nel classico giochino "chi prendere e chi evitare" che si fa prima di ogni sorteggio, per i rossoneri sarebbe meglio comunque non pescare Rennes, Marsiglia e Sporting Lisbona che sono le tre formazioni, sulla carta, più temibili.

LE DATE - Queste, infine, le date delle fase ad eliminazione diretta di Europa League:

Sorteggio ottavi: 23 febbraio 2024

Ottavi di finale: 7 e 14 marzo 2024

Sorteggio quarti e semifinali: : 15 marzo 2024

Quarti di finale: 11 e 18 aprile 2024

Semifinali: 2 e 9 maggio 2024

Finale (si giocherà alla Dublin Arena di Dublino): 22 maggio 2024