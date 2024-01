Gazzetta - Cardinale, ok per gli investimenti di gennaio e avrà l'ultima parola su Pioli. La Champions sblocca il mercato estivo

La sfida di questa sera tra Milan e Roma mette in palio tante cose. Non sarà solo un incrocio delicato tra i due allenatori, Stefano Pioli e Josè Mourinho, che sono entrambi a rischio posto non tanto ora ma per il futuro, sarà anche il derby americano tra le due proprietà. Da una parte Gerry Cardinale, dall'altra Dan Friedkin. Per certi aspetti i modi di lavorare e gli obiettivi sono gli stessi.

Cardinale e Pioli

Come conferma la Gazzetta dello Sport, oggi Gerry Cardinale sarà a San Siro, per la prima volta dalla sfida contro il Borussia Dortmund. L'ultima volta che il manager americano si è fatto sentire era in occasione del messaggio natalizio in cui, nonostante l'eliminazione dalla Champions, si era detto soddisfatto e fiducioso. Già oggi, con il saluto alla Coppa Italia, le cose sono cambiate anche se il numero uno di RedBird non sarà a Milano per giudicare Stefano Pioli o simili. Quello verrà valutato a fine stagione ed è certo che tra il possibile casting di successori, sarà proprio Cardinale ad avere l'ultima parola sulla scelta. La scelta avrà l'unico, solito, fine: diventare sempre più competitivi.

Champions e mercato

Molto del successo rossonero nel prossimo futuro, sarà determinato dalla Champions League. Anche per una ragione di bilancio, in positivo per la prima volta dal 2006 quest'anno, la qualificazione per l'Europa che conta è fondamentale. Per questa ragione Cardinale ha autorizzato gli investimenti per il mercato di gennaio che fino a ora ha portato in dote Terracciano ma potrebbe fare arrivare anche qualche altro giocatore, tra difesa e centrocampo. In questo modo vuole dare un boost per arrivare in Champions. Il circolo è virtuoso perchè, se il Milan riuscirà a centrare le prime quattro posizioni, le entrate garantite dal ritorno in Champions potranno finanziare il mercato estivo e quindi rinforzare ulteriormente la squadra.