Gazzetta - Frattesi, il derby continua: le possibili mosse di Furlani per battere l'inter

Il derby di Milano è una delle partite che hanno fatto la storia del calcio italiano nel tempo. Spesso decisiva per lo Scudetto, o per la Champions, magari finale di Supercoppa: la stracittadina milanese è sempre una sfida diversa delle altre. Nell'ultima stagione Milan e Inter hanno sperimentato particolarmente l'importanza della sfida su più fronti: doppio scontro in campionato, la finale di Supercoppa Italiana, la semifinale di Champions. E se sul campo, tranne l'andata in Serie A, il derby ha sorriso all'Inter, ora si prepara un'altra sfida fuori dal terreno di gioco: rossoneri e nerazzurri infiammano il mercato contendendosi e strappandosi obiettivi a vicenda.

SGARBO - Il primo atto del derby è già andato in scena: argomento, Marcus Thuram. Il francese era in contatto da un mese circa con il Milan, la trattativa sembrava a un punto di svolta quando Marotta, dal nulla, tira fuori il conigilio dal cilindro e strappa Thuram al Milan. L'offerta nerazzurra ha subito convinto l'attaccante, che raggiungerà Milano ma nella sponda che sembrava meno probabile fino solo a due giorni fa. Ecco che il Milan, a questo punto, prepara la rivincita: argomento, Davide Frattesi. L'italiano del Sassuolo è sul taccuino di Marotta da parecchio tempo, e l'Inter sembra sempre essere la favorita per portarlo a Milano, ma i rossoneri, dopo il sanguinoso addio di Tonali, possono disporre di liquidità maggiore e hanno necessariamente bisogno di centrocampisti.

TATTICHE - Ma come strappare Frattesi a Marotta? Ecco le possibili mosse di Furlani per convincere il Sassuolo: l'Inter ha offerto 35 milioni per il cartellino, più Samuele Mulattieri. Il Milan, dal canto suo, potrebbe metterne sul tavolo 40, oppure ricorrere a una contropartita per abbassare il prezzo: a tal proposito sono caldi i nomi di Lorenzo Colombo e Daniel Maldini, che con Frattesi (e Tonali) condividono lo stesso agente, Beppe Riso. Il centravanti rossonero sembra molto gradito: con lui nella trattativa, il prezzo per il cartellino di Frattesi può scendere a 30 milioni, permettendo al Milan anche altre, necessarie, operazioni di mercato. Su tutte quella per l'attaccante, che sembrava in dirittura, ma il derby è imprevedibile. Siamo comunque solo all'inizio della partita.