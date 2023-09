Gazzetta - Il derby di Milano e l'attesa nel ritiro della Francia. Thuram: "Vinciamo noi". Giroud: "Se farò gol? Vediamo..."

Mancano ancora dieci giorni, ma si inizia già a percepire un'atmosfera particolare in vista del derby di Milano in programma dopo la sosta delle nazionali. Non solo a Milano, ma anche nel ritiro della Francia dopo ci sono diversi protagonisti di Inter e Milan: da una parte ci sono infatti i nerazzurri Thuram e Pavard, mentre dall'altra ci sono i rossoneri Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud.

SFIDA TRA ATTACCANTI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il derby milanese è già iniziato anche a Clairefontaine, città a circa 60 km da Parigi, sede del centro federale francese. L'attesa è tanta, come conferma anche Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid e della Francia, che sul confronto imminente soprattutto tra Thuram e Giroud ha dichiarato dal ritiro transalpino: "Mi pare di aver capito che c’è una grossa partita in programma. C’è già un dibattito in corso tra loro. Di sicuro seguiremo con attenzione come andrà a finire in campo". L'attaccante nerazzurro lancia la sfida: "Le battute tra noi sono già cominciate. Chi vince? Vinciamo noi". Più prudente, invece, il numero 9 rossonero: "Iniziamo a percepirne l’attesa. Se farò gol? Vediamo...".

THEO E PAVARD - Inter-Milan sarà poi anche la sfida tra due grandi amici fuori dal campo, vale a dire Pavard e Theo Hernandez. Il fratello del terzino del Milan, Lucas, ha raccontato: "In realtà sono io che li ho spronati, soprattutto Théo con Pavard: sono amici. Si prendono un po’ in giro, ma con moderazione, almeno quando siamo tutti insieme. Immagino che i toni siano più provocatori lungo i corridoi che portano alle camere". Per ora si può scherzare, ma tra dieci giorni si farà sul serio e a parlare sarà solo il campo.