Gazzetta - Il Milan vuole accelerare: Reijnders entro il 10, ottimismo Pulisic

Il 10 luglio, giorno del raduno, si avvicina sempre di più e la dirigenza rossonera vorrebbe mettere a disposizione di Stefano Pioli il maggior numero di giocatori, complice anche l'assenza per la prima settimana di allenamento dei vari nazionali. In questo senso va letta la chiusura dell'affare Luka Romero, che oggi effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo renderà rossonero. Ma se il giovane argentino è una scommessa, ora il Diavolo tenta di accelerare per portarsi a casa i nomi pesanti.

Tijjani convinto

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan vuole chiudere in fretta per Tijjani Reijnders, in modo tale da fargli cominciare la stagione a Milanello fin dal primissimo giorno. L'accordo con il giocatore - quinquennale da 1.7 milioni - c'è ormai da tempo e l'olandese è talmente convinto dal progetto rossonero, che permette ai giovani giocatori di sbocciare come è successo con Leao, Theo e Tonali su tutti, che avrebbe anche rifiutato un tentativo di assalto del Barcellona negli ultimi giorni. Adesso si cerca di accorciare i tempi con l'AZ Alkmaar che ha rifiutato la prima offerta di 16 milioni, chiedendone almeno 25. I rossoneri, come raccontato anche da MilanNews.it (QUI), alzeranno il tiro ma l'intenzione è quella di non salire sopra i 20 milioni. La sensazione è che la stretta di mano possa arrivare a stretto giro di posta con bonus e percentuali sulla futura rivendita che potrebbero essere le chiavi per sbloccare la situazione.

Ottimismo a stelle e strisce

Altre sensazioni positive si hanno sul fronte americano che porta a Christian Pulisic. Anche MilanNews.it, QUI nella giornata di ieri, aveva sottolineato come la trattativa aveva registrato grandi passi in avanti con la volontà del giocatore che gioca un ruolo chiave. Anche in questo caso la richiesta della controparte è di 25 milioni per rientrare nell'investimento, considerati gli ammortamenti a bilancio. Anche in questa situazione i rossoneri cercano di trovare un accordo intorno ai 20 milioni totali, puntando forte sulla scadenza del contratto del calciatore americano nella prossima stagione. Anche i buonissimi rapporti tra rossoneri e blues, già rinsaldati con l'affare Loftus-Cheek, potrebbero favorire il processo del trasferimento. Intanto, sulla fascia destra, anche Samuel Chukwueze rimane nel mirino della dirigenza rossonera e il suo ingaggio potrebbe definitivamente far uscire Kamada dal radar di via Aldo Rossi a causa del posto extra-comunitario.