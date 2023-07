MN - Milan, si avvicina a grandi passi Pulisic. Pioli pronto ad abbracciare il suo jolly

MilanNews.it

La notizia di giornata sul fronte calciomercato rossonero è il rilancio del Milan per Christian Pulisic (qui la nostra anticipazione). Da Casa Milan l'offerta per l'americano è stata rialzata a circa 20 milioni di euro, dopo una prima proposta da 14 milioni inizialmente rifiutata dal Chelsea.

Rossoneri e Blues sono quindi più vicini ad un accordo, si respira grande ottimismo per la buona riuscita dell'operazione viste le distanze ormai ridotte.

D'altrocanto l'americano, che dispone anche di passaporto croato e quindi non va ad intaccare nessuno slot da extracomunitario, la sua scelta, forte e decisa, l'ha già fatta: vuole solamente il Milan, con cui ha già un principio d'accordo, rifiutando le avances di altre squadre, tra cui il Lione.

L'Italia, e più precisamente il Milan, è visto da Pulisic come il luogo giusto per rilanciare una carriera che era iniziata con tutt'altre premesse e speranze: esploso al Dormtund, l'esterno è passato al Chelsea durante l'inverno del 2019 (rimanendo però in prestito in Germania) per 58 milioni di sterline. A Stamford Bridge, complice qualche infortunio di troppo, non è riuscito a tenere fede alle altissime aspettative riposte su di lui.

Mister Pioli lo ritiene un profilo molto forte, oltre che duttile: utile per il 4-3-3 e per il 4-2-3-1, come esterno (sia a destra che a sinistra) e anche come jolly da numero 10. Il mister ha ovviamente spiegato allo statunitense il progetto rossonero ed il feedback ricevuto è di quelli giusti: il calciatore infatti spinge in modo serio e concreto per far sì che l'affare vada in porto il prima possibile.

di Antonio Vitiello.