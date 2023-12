Gazzetta - Jovic 189 giorni dopo: ora si riducano i tempi di attesa. Solito Maignan

La vittoria del Milan contro il Frosinone ha due volti. Uno è quello finalmente disteso e anche sorridente di Luka Jovic che ha finalmente fatto quello per cui era stato ingaggiato in extremis: la differenza. Primo gol e primo assist all'interno di una partita cruciale e senza alternative di peso. L'altro è il viso di Mike Maignan, che rimane sempre duro e concentrato sia dopo una parata salva-risultato, sia dopo il suo terzo assist con la maglia del Milan, sia dopo qualche critica velata che gli è piovuta addosso.

Obiettivo: ridurre i tempi di attesa

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta il dato più significativo che è legato al gol di Jovic. Il serbo ha ritrovato la rete 189 giorni dopo l'ultima volta: era il 27 maggio, giocava ancora con la maglia della Fiorentina e segnò un gol alla Roma. Ottima notizia per Pioli che finalmente vede sbloccarsi - soprattutto mentalmente - quello che deve essere il vice Giroud. Ora, aggiungiamo noi, è fondamentale ridurre i tempi di attesa: logicamente non si possono aspettare altri 189 giorni ma ci si aspetta uno Jovic più libero di testa e che possa rivelarsi una vera e propria arma per il Milan, come suggerisce la rosea. I mezzi ce li ha e lo ha dimostrato non solo ieri ma anche in qualche sporadico sprazzo sia contro la Fiorentina che nei minuti finali contro il Dortmund. Il Diavolo e Giroud hanno bisogno di un'alternativa là davanti.

Solito Mike

E poi c'è il solito Mike Maignan. Il portiere rossonero non solo ha fatto il suo mestiere, cioè ha impedito al Frosinone di portarsi in vantaggio nell'unica vera occasione dei ciociari del primo tempo poco prima del gol di Jovic, ma ha fatto anche quel plus per cui è diventato così importante per il Milan. Senza Leao ha vestito i panni dell'assistman e ha servito con un lancio di 50 metri Pulisic che poi è stato eccezionale a concretizzare con un gol bellissimo. Ma a queste giocate del loro portiere, i tifosi del Milan sono abituatissimi. Quello di ieri è stato infatti il terzo assist con la maglia del Milan per l'estremo difensore francese che ne ha messo uno a referto in ognuna delle tre stagioni giocate fin qui all'ombra della Madonnina. Nessun portiere, si capisce, ha fatto meglio di lui. Una prestazione che respinge anche qualche critica che ieri era arrivata, secondo cui Maignan stesse perdendo lo smalto di un tempo. La risposta di Mike è stata chiarissima.