Gazzetta - Loftus-Cheek, che impatto: più muscoli e corsa per il Milan di Pioli

Alcuni dei nuovi acquisti estivi del Milan sono ancora da scoprire, ma ce ne sono alcuni invece che hanno già avuto un impatto importante, come per esempio Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. In particolare, il giocatore inglese, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea, è l'uomo che tanto è mancato l'anno scorso al Diavolo, vale a dire quel trequartista fisico che era stato decisivo nell'anno dello scudetto (Kessie).

POTENZA E TECNICA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Loftus-Cheek ha portato muscoli e corsa al centrocampo del Milan, caratteristiche che saranno fondamentali anche nel derby di Milano in programma dopo la sosta. L'inglese non è stato convocato dalla sua nazionale e quindi potrà prepararsi al meglio a Milanello per il match contro l'Inter. Ma Ruben non è solo potenza e fisicità: l'ex Chelsea, infatti, sta mettendo in mostra anche una certa tecnica, come in occasione dell'assist per Pulisic contro il Torino o della bella combinazione con Giroud che poi ha portato al rigore contro la Roma.

OTTIMA INTESA - "Ruben è un giocatore forte. Abbina fisicità e qualità, gli piace inserirsi. Vorrei vederlo con continuità nell’area avversaria" sono le parole pronunciate da Stefano Pioli durante la tournée negli Stati Uniti. Ed è proprio quello che sta facendo Loftus-Cheek, che tra l'altro ha già trovato un'ottima intesa con i suoi "compagni" di fascia destra, cioè Pulisic e Calabria. Se fino all'anno scorso la corsia mancina rossonera era la più pericolosa per gli avversari, ora tutti dovranno stare attenti anche all'altra fascia del Diavolo.