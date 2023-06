Gazzetta - Marcus Thuram tra Milan e PSG: il giocatore riflette, i rossoneri ci credono

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In quale squadra giocherà Marcus Thuram nella prossima stagione? L'attaccante francese è in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach e sta riflettendo se accettare l'offerta del Milan o quella del PSG. Si tratta di due proposte diverse sia da un punto di vista economico (i parigini mettono sul piatto un ingaggio molto più alto), che da un punto di vista tecnico (in rossonero entrerebbe da subito nelle rotazioni dei titolari di Pioli).

MILAN IN ATTESA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi sono in attesa della decisione di Thuram, ma ci credono. Stefano Pioli lo stima molto e non ha perso l'occasione anche per dirglielo al telefono: il tecnico rossonero, che ha in mente una coppia tutta tecnica e velocità con Leao, si è infatti speso in prima persona per convincere l'attaccante francese ad accettare l'offerta di trasferimento a Milanello.

CONCORRENZA PSG - Dall'altra parte c'è però il PSG che non gli può assicurare una maglia da titolare, ma un maxi ingaggio sì, oltre alla possibilità di giocare in una squadra di stelle. Nonostante questa proposta molto allettante dal punto di vista economico, per ora il giocatore non ha ancora accettato la proposta dei francesi e questo accresce la speranza in via Aldo Rossi di poter arrivare alla fumata bianca. Nel caso in cui Thuram dovesse alla fine decidere di dire sì al PSG, le piste alternative del Diavolo portano a Scamacca e Taremi.