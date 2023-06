Gazzetta - Mercato Milan: attesa per la decisione di Thuram, primo incontro per Chukwueze. E per la trequarti spunta Thiago Almada

MilanNews.it

Il mercato del "nuovo" Milan, nato dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, va avanti e al momento si sta concentrando soprattutto sulla trequarti e sull'attacco. Non è un mistero, per esempio, che i dirigenti del Diavolo stiano aspettando la decisione di Marcus Thuram, centravanti in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach su cui c'è anche il forte interesse del PSG.

ATTACCO E FASCIA DESTRA - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il giocatore francese, figlio dell'ex difensore Lilian che militato anche nel Parma e nella Juventus, sta riflettendo sul suo futuro e deve ancora decidere quale offerta accettare: il club parigino mette sul piatto un ingaggio vicino ai 7 milioni di euro a stagione, mentre i rossoneri arrivano a 5 milioni, ma possono assicurargli un ruolo di primi piano. Il Milan è alla ricerca poi anche di rinforzi sulla fascia destra d'attacco e nelle ultime settimane il nome più caldo è quello di Samuel Chukwueze del Villarreal. Non è un'operazione facile, ma il giocatore piace parecchio, tanto che ieri a Casa Milan c'è stato un primo incontro tra l'agente del nigeriano e la dirigenza del Diavolo.

IDEA ALMADA - In queste ore, sempre secondo la Rosea, sarebbe spuntato poi anche un nuovo nome per la trequarti, vale a dire quello di Thiago Almada, classe 2001 che milita Iin Mls nell'Atlanta United e che a dicembre si è laureato campione del mondo con l'Argentina. Nel Milan di Stefano Pioli, il giovane argentino farebbe il trequartista e per questo c'è da capire se potrebbe arrivare a Milanello insieme a Daichi Kamada oppure sarebbe un'alternativa al giapponese.