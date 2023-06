Gazzetta - Mercato Milan: Chukwueze è il preferito per la fascia destra, l'alternativa è Nelson

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Tra le priorità del mercato estivo del Milan c'è sicuramente anche quella di rinforzare la fascia destro d'attacco, in particolare aumentando non solo la qualità, ma anche la quantità di gol e assist. Con l'arrivo di un nuovo innesto in quella posizione, almeno uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers lascerà il club rossonero.

IL PREFERITO A DESTRA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento il preferito per la fascia destra è Samuel Chukwueze, 24enne giocatore del Villarreal per il quale nei giorni scorsi c'è anche già stato un incontro con il suo agente a Casa Milan. Il nigeriano, autore di 13 gol nell'ultima stagione, è seguito anche da altri club e tutta questa concorrenza ha fatto salire il prezzo oltre i 20 milioni di euro. Il suo contratto è però in scadenza nel 2024 e quindi gli spagnoli non potranno avere chissà quali pretese.

PISTA ALTERNATIVA - Non sarà comunque facile arrivare a lui e per questo il Milan sta valutando anche altre piste alternative. Una di queste porto a Reiss Nelson, attaccante esterno classe 1999 che è in scadenza di contratto con l'Arsenal e quindi si potrebbe muovere a zero nelle prossime settimane. I Gunners gli hanno però presentato un'offerta di rinnovo e ora toccherà al giocatore scegliere se rimanere a Londra oppure fare una nuova esperienza in un'altra squadra.