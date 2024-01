Gazzetta - Mercato Milan: obiettivo Brassier, i rossoneri non mollano Lenglet. Le ultime su Terracciano e Guirassy

Il mercato di gennaio del Milan non si fermerà a Matteo Gabbia, che è rientrato anticipatamente dal prestito al Villarreal e già domenica ad Empoli sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli che può sorridere per avere finalmente a disposizione un difensore centrale in più. Ma cosa cerca il Diavolo? Sicuramente arriverà un altro difensore, molto probabile anche un esterno, mentre per l'attaccante servirà attendere la seconda metà del mese se dovesse esserci qualche ghiotta occasione in circolazione. A centrocampo non dovrebbero esserci movimenti, a meno che non venga definita nei prossimi giorni la cessione di Krunic (Fenerbahçe e Lione sempre in pressing).

NOME CALDO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che ribadisce ancora una volta che la priorità è un altro difensore centrale. E in questo momento il nome più caldo è quello di Lilian Brassier, 24enne punto fermo del Brest: piace perchè è mancino e può giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Su di lui c'è però una folta concorrenza visto che sulle sue tracce ci sono anche Monaco, Porto, Bayer Leverkusen e PSG. Il Milan, da parte sua, è disposto anche a prenderlo a titolo definitivo alle giuste condizioni, ma non sarà semplice.

ANCORA NEL MIRINO - Per questo, i rossoneri non mollano la presa per Clément Lenglet, uno dei primi profili messi in lista da dirigenti del Diavolo. Il problema è noto: non è infatti facile architettare un affare a tre con l’Aston Villa, a cui è stato prestato in estate, e il Barcellona, proprietario del cartellino che dovrebbe dare anche una mano al pagamento dell'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.

TERRACCIANO E GUIRASSY - Più semplice sarebbe invece arrivare a Filippo Terracciano, terzino jolly del Verona che può giocare sia a destra che a sinistra. Il Milan ha incontrato martedì il suo agente e ora deve decidere se affondare o meno il colpo (i veneti chiedono 6-7 milioni, se i rossoneri decidessero di accelerare sarebbero favoriti sulla Fiorentina). In stand-by, al momento, è la questione centravanti con Serhou Guirassy da tempo al primo posto degli obiettivi del club di via Aldo Rossi per l'attacco. Per ora non è una priorità, ma chissà che lo scenario non cambi da qui a metà gennaio.