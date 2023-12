Gazzetta - Mercato Milan tra attacco e difesa: rossoneri decisi su Guirassy, dietro Lenglet in pole

Dopo un importante mercato estivo, il Milan sarà "costretto" a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli anche a gennaio in particolare in due reparti: in difesa e in attacco. Dietro servono nuovi innesti a causa dei gravi infortuni di Pierre Kalulu e Malick Thiaw che rientreranno solo a marzo, mentre in avanti c'è bisogno di una valida alternativa a Olivier Giroud, nonostante nelle ultime settimane Luka Jovic abbia dato qualche segnale positivo.

DECISI SU GUIRASSY - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, in attacco il profilo di Serhou Guirassy sembra aver superato Jonathan David nelle preferenze rossonere. Il motivo è piuttosto semplice: l'attaccante dello Stoccarda ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro, mentre per il centravanti canadese andrebbe trovato un accordo con il Lille (non semplice, servono almeno 30-40 milioni). A complicare le cose c'è però la folta concorrenza visto che mezza Europa ha messo gli occhi sul giocatore guineano che in questa stagione ha già segnato 18 reti (16 in Bundesliga).

LENGLET IN POLE - Se in attacco i rossoneri hanno deciso di accelerare per Guirassy, in difesa in cima alla lista del Milan c'è Clement Lenglet, mentre sono in discesa le quotazioni di un rientro anticipato di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. Il centrale francese è in prestito dal Barcellona all'Aston Villa, dove però sta giocando poco (zero presenze in Premier League, finora ha trovato spazio solo in Conference League) e per questo gradirebbe la destinazione rossonera. Il suo ingaggio però è importante e il club blaugrana dovrebbe partecipare al pagamento dello stipendio.