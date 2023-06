Gazzetta - Milan, caccia al centravanti. Tre nomi caldi: Scamacca, Morata e Openda

MilanNews.it

Prosegue la caccia del Milan al nuovo centravanti che dovrà alternarsi con Olivier Giroud. Al momento, come riporta questa mattina l'edizione della Gazzetta dello Sport, i nomi più caldi sono tre: Gianluca Scamacca del West Ham, Alvaro Morata dell'Atletico Madrid e Lois Openda del Lens.

SCAMACCA IN PRESTITO - Dopo averlo seguito a lungo anche l'anno scorso, quando poi lasciò il Sassuolo per trasferirsi in Premier League per quasi 40 milioni di euro, Scamacca è tornato nei radar del Diavolo che lo vorrebbe prendere in prestito con eventuale opzione di riscatto. Al momento, però, il West Ham, complici i parecchi milioni spesi l'estate scorsa, non apre a questa formula in quanto vorrebbe rientrare dalla spesa in caso di cessione. Sul centravanti italiano c'è poi la forte concorrenza della Roma.

MORATA E OPENDA - Sembra essere un po' più semplice invece la pista che porta a Morata: lo spagnolo, infatti, potrebbe liberarsi per 10 milioni di euro. E' questo il valore della clausola rescissoria contenuta nel contratto dell'ex Juventus. Stiamo però parlando di un giocatore di 30 anni, da capire quindi se i rossoneri vorranno puntare su uno come lui o preferiranno andare su un profilo più giovane come per esempio Openda. Il belga, che è molto apprezzato da Stefano Pioli, sembrava non essere più un obiettivo del Milan, ma nelle ultime ore il suo nome è tornato di moda in via Aldo Rossi. Due ostacoli: il prezzo piuttosto alto e la folta concorrenza.