Gazzetta - Milan, contatti con il Chelsea per Lukaku: formulata la prima offerta, ma il giocatore non si vede in rossonero

Come riporta la Gazzetta dello Sport, quella del Milan per Lukaku non è stata solo una manovra di disturbo verso l'Inter. I rossoneri, infatti, sono veramente interessati al belga del Chelsea, con cui hanno già parlato dopo aver aperto i contatti anche con l'entourage: è stata formulata la prima offerta d'acquisto per Big Rom.

Futuro

Ora Lukaku ha due opzioni concrete per il futuro, scrive la rosea: il Milan, pista che il belga esclude a priori, oppure l'Arabia Sauditaa, dove ha un'offerta da parte dell'Al Hilal che gli ha messo sotto il naso un triennale da 30 milioni netti a stagione. L'Inter, nonostante si trovi all'angolo, soprattutto dopo l'acquisto di Thuram a paramentro zero, non demorde e prova comunque a riportare in nerazzurro Romelu.

Esigenze

Lukaku ha voglia di Inter, ma allo stesso tempo il belga vorrebbe vedere dai nerazzurri un segnale concreto, un affondo deciso e non solo proposte di prestito che a Londra non possono più accettare dopo che sono stati spesi oltre 100 milioni per il suo acquisto due stagioni fa. Se Romelu non dovesse vedere questo nell'Inter, allora a quel punto sarebbe disposto a valutare altre proposte.