Gazzetta - Milan, Luka Romero è ad un passo: chiusura possibile nei prossimi giorni

Il nome di Luka Romero è molto caldo per il Milan. A scriverlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che il giocatore argentino in uscita a zero dalla Lazio (è in scadenza di contratto il 30 giugno) e potrebbe essere lui il primo acquisto ufficiale del Diavolo per la stagione 2023-2024. La trattativa tra le parti va avanti da qualche tempo e potrebbe concludersi nei prossimi giorni.

ROMERO AD UN PASSO - Il trequartista classe 2004, secondo la Rosea, è ad un passo dal Milan: si tratterebbe un rinforzo interessante visto che fino a qualche anno fa Romero, definito da molti come il "nuovo Messi", era considerato uno dei talenti più interessanti del calcio mondiale. Dopo alcuni anni in Spagna, arriva in Italia nel 2021 quando firma per la Lazio, ma purtroppo non riesce a soddisfare le grandi aspettative che c'erano al suo arrivo. In maglia maglia biancoceleste, l'argentino, che ha anche passaporto spagnolo, ha collezionato appena 21 presenze e segnato un solo gol.

OPPORTUNITÀ DI MERCATO - Essendo svincolato, Romero rappresenta un'opportunità interessante di mercato, con la speranza che ovviamente possa trovare a Milanello l'ambiente giusto in cui esplodere. A livello tattico, nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli potrebbe fare sia il trequartista che l'esterno destro d'attacco. Dopo gli anni complicati alla Lazio, Luka ha grande voglia di riscatto e spera di poterlo fare in un top club come il Milan.