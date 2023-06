Gazzetta - Milan, quanti esuberi! In 13 sul piede di partenza: anche De Ketelaere

MilanNews.it

L'offseason del Milan è cominciata con una rivoluzione, l'addio di Maldini e Massara in favore di un'area sportiva più composita con vertice Furlani e attori di spicco Moncada e Pioli, ma potrebbe continuare con un'altra più lunga e imprevedibile. Infatti, secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sono almeno 13 i giocatori del Milan pronti a fare le valigie in questa sessione estiva di calciomercato.

Obbligati

Il Milan, nell'ultimo anno e mezzo, ha rinnovato le fondamenta di questa squadra e le ha rafforzate: da Maignan a Tonali, passando per Tomori fino a Bennacer e Leao con Theo, la base su cui si poggia il Milan è solida e di livello. Quello che c'è dietro, invece, subirà profondi cambiamenti. Alcuni di questi potremmo definirli come obbligati: si tratta di quei calciatori che non rinnoveranno il loro contratto o non verranno riscattati. In questo senso Tatarusanu saluterà dopo tre anni mentre per Mirante il futuro è ancora incerto, potrebbe esserci spazio ancora un anno come terzo. Con loro, ovviamente, anche l'addio di Zlatan Ibrahimovic. E poi ci saranno tutti i prestiti che non verranno riscattati: Bakayoko, Dest e Vranckx, nessuno ha convinto la dirigenza a scomettere ancora su di loro.

Cdk a rischio

E poi ci sono tutti quei calciatori che, per ragioni diverse, sembrano essere arrivati al capolinea della loro avventura rossonera. Ante Rebic è da un paio di stagioni che tra infortuni e poca continuità non è più quello dei primi anni in rossonero: il croato ha mercato in Turchia. Con lui anche Divock Origi potrebbe salutare dopo appena una stagione: totalmente disattese le aspettative su di lui riposte, con appena 2 reti segnate. Poi ci sono le situazioni di Yacine Adli, praticamente mai impiegato da Pioli, e Charles De Ketelaere. Se per il belga dovesse arrivare un'offerta da minimo 28 milioni di euro, il Milan difficilmente lo tratterrà oltre e non andrebbe neanche a iscrivere una minusvalenza a bilancio. Infine sembra essere lontano dalla Milano rossonera anche il futuro di Ballo-Tourè, Devis Vasquez e Daniel Maldini.