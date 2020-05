Gazzetta - Milan, serve un nuovo centravanti per la prossima stagione: Jovic e Milik piste calde

Indipendentemente dal rinnovo o meno di Ibrahimovic, in vista della prossima stagione il Milan ha bisogno di un altro centravanti e per questo in via Aldo Rossi stanno iniziando a valutare diversi profili che potrebbero essere utili alla causa rossonera. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono due, al momento, le piste più calde per l'attacco milanista, vale a dire Luka Jovic del Real Madrid e Arkadiusz Milik del Napoli.

COSTO ELEVATO - Il serbo ha tutto quello che cerca Elliott (ha solo 22 anni, ha talento ed esperienza europea), ma ha anche un costo piuttosto elevato: ad ora, infatti, il suo cartellino viene valutato 40-50 milioni di euro dal club spagnolo. Anche il suo ingaggio non è in linea con i parametri milanisti visto che adesso al Real guadagna cinque milioni di euro netti a stagione. Nelle ultime settimane, in Spagna si parla molto del suo futuro: c'è chi dice che vorrebbe andare via, mentre secondo altri Jovic vorrebbe giocarsi ancora le sue carte con la maglia dei Blancos.

NIENTE RINNOVO - L'altro nome in cima alla lista dei dirigenti del Milan è quello di Milik, il cui contratto con il Napoli scade nel 2021: il polacco non sembra intenzionato a rinnovarlo e per questo il presidente De Laurentiis starebbe già cercando altri attaccanti. La società partenopea sarà quindi "costretta" a cederlo questa estate per evitare di perderlo a zero tra un anno, ma non ha comunque intenzione di fare sconti e dunque strapparlo a una cifra conveniente non sarà assolutamente facile.