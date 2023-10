Gazzetta - Milan, tanta delusione ma niente drammi dopo il ko contro la Juve: Pioli guarda subito al PSG

L'errore di Malick Thiaw e la conseguente esplusione del difensore tedesco ha condizionato certamente la partita di ieri del Milan contro la Juventus. Se non ci fosse stato quel rosso, probabilmente, la sfida sarebbe terminata in un altro modo, ma purtroppo con i se e con i ma non si va da nessuna parte e nemmeno Stefano Pioli vuole pensarci troppo e guarda oltre: "I ko con Inter e Juve? Dobbiamo cercare di fare meglio ma non ci tolgono nulla. La squadra è consapevole delle proprie qualità poi ogni partita ci dice dove poter migliorare. Un obiettivo è sicuramente riuscire a essere più concreti" le parole nel post-partita del tecnico rossonero riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.

LA GESTIONE DI MARIANI - La decisione dell'arbitro Mariani in occasione del rosso a Thiaw è stata giusta, mentre Pioli non ha invece apprezzato la gestione complessiva del direttore di gara, soprattutto per quel che riguarda la marcatura piuttosto "stretta" di Gatti su Rafael Leao: "Gatti ha fatto tantissimi falli e se ne commetti tanti e ripetuti dovrebbe arrivare il giallo da regolamento. È stato ammonito dopo 22 falli...".

TESTA AL PSG - La delusione in casa rossonera dopo il ko di ieri sera è tanta, ma non c'è tempo per piangersi addosso perchè mercoledì torna la Champions League e il Diavolo è atteso dall'importantissima trasferta in casa del PSG, con l'obbligo di provare a strappare un risultato positivo dopo i due pareggi nelle prime due partite: "Troveremo tutte le forze mentali e fisiche perché sappiamo quanto è importante la Champions" il pensiero di Pioli in vista del viaggio della sua squadrA a Parigi.