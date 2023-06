Gazzetta - Nuovo stadio Milan: il primo passo formale per San Donato e la conferma del Sindaco. Le ultime

MilanNews.it

La strada è ancora lunghissima e piena di ostacoli (in via Aldo Rossi lo sanno benissimo), ma nelle scorse ore il Milan ha fatto un primo passo formale molto importante per la costruzione del suo nuovo stadio di proprietà a San Donato Milanese, nell'area San Francesco. Dopo mesi di valutazioni, il club rossonero sembra aver trovato la zona giusta su cui costruire il suo nuovo impianto, consapevole però che ci sono ancora tantissime cose da fare e altrettanti ostacoli da superare.

ACCORDO PRELIMINARE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che due giorni fa il Milan ha firmato un primo accordo con Sport Life City, società proprietaria dell’area: si tratta di un'intesa preliminare per la cessione di permessi urbanistici relativi alla zona. Quest'area privata piace al Diavolo in particolare per la posizione (è vicino alle autostrade ed è servita anche da treni e metro) e per la visibilità che offre (sarebbe la porta della città, la prima grande costruzione vista da chi arriva a Milano dal Sud, dunque grande attrattiva per gli sponsor).

LA CONFERMA DEL SINDACO - La conferma che il Milan ha mosso i primi passi per quest'area è arrivata ieri anche dal sindaco di San Donato Milanese, Francesco Squeri, in una lettera aperta: "Nelle scorse settimane è giunta all’Amministrazione Comunale la richiesta di disponibilità a valutare un progetto alternativo che, senza modificare le quantità edificabili già previste sull’area, prevede la costruzione dello stadio dell’A.C. Milan". Il primo passo formale è stato quindi fatto, ma in via Aldo Rossi sottolineano comunque che non si tratta di un accordo esclusivo o vincolante, quindi le altre aree, come San Siro e Sesto San Giovanni, anche se defilate, restano ancora in corsa.