Gazzetta - Pioli si affida al tridente d'emergenza. Camarda meriterebbe più serenità

Rafa Leao, Olivier Giroud, Noah Okafor. In attacco il Milan questa sera avrà la coperta più che corta, cortissima. Stefano Pioli tra infortuni e squalifiche si ritrova con mezzo attacco fuori e deve letteralmente correre ai ripari. Per questo il tridente che sfiderà questa sera la Fiorentina a San Siro (ore 20.45) è quasi di fortuna, con tanto di riserve giovanissime pescate dalla Primavera.

Emergenza

La Gazzetta dello Sport parla questa mattina di "tridente d'emergenza". Ed effettivamente sarà proprio così. A sinistra, nella sua posizione più naturale, ci sarà Christian Pulisic che sarà chiamato a produrre i maggiori pericoli e a dare continuità a un avvio di stagione che, tutto sommato, è stato buono. L'uomo di punta dell'attacco del Diavolo questa sera sarà lui e su di lui cadono oneri e onori del reparto offensivo rossonero. Ma chi dovrà fare un salto di qualità in più sono sicuramente Samuel Chukwueze e Luka Jovic. Per quanto riguarda il nigeriano, il tempo dell'adattamento è finito: dopo qualche prestazione incerta e un periodo ai box per infortunio, l'ex Villarreal ha l'obbligo di cominciare a essere determinante. Le tante defezioni glin regalano su un piatto d'argento una - o più - opportunità che non può assolutamente lasciarsi sfuggire.

Camarda insidia Jovic

Partita ancor più della verità per Luka Jovic. L'attaccante serbo ritrova la titolarità proprio contro quello che è stato il suo passato più recente e Pioli si aspetta che possa battere un colpo. Per il momento non ci è andato nemmeno vicino. L'opportunità, anche per lui, è ghiottissima: dimostrare di essere ancora giocatore e di avere fame. Se dovesse continuare sul solco tracciato in queste prime settimane di Milan, mister Pioli non esiterebbe a buttare nella mischia Francesco Camarda. L'attaccante della Primavera, classe 2008, a soli 15 anni potrebbe battere ogni record di Serie A e calcio europeo. Allo stadio questa sera ci sarà tutta la sua famiglia. Il Milan però non può riporre le sue uniche speranze su un 15enne per quanto talento e fame del ragazzo siano chiarissime a tutti. In questo senso, se dovesse esserci un esordio, dovrebbe essere il resto della squadra ad aiutarlo. Certo è che Pioli, ieri in conferenza stampa, ha fatto chiaramente capire che dal momento che Camarda è convocato, l'occasione per giocare ci potrebbe tranquillamente essere.