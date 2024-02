Gazzetta - Senza Reijnders per la prima volta in A, Milan con il doppio play: ecco Adli-Bennacer contro il Napoli

Per la prima volta in questo campionato di Serie A, il Milan sarà costretto a fare a meno di Tijjani Reijnders, perno imprescindibile del centrocampo rossonero che finora aveva giocato 23 partite su 23 da titolare. L'olandese è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo (per somma di ammonizioni) e quindi non sarà a disposizione domenica sera per la sfida casalinga contro il Napoli.

COPPIA QUASI INEDITA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che senza l'ex AZ Alkmaar il Milan giocherà con il doppio play: spazio infatti in mezzo al campo per la prima volta dall'inizio alla coppia composta da Yacine Adli e Ismael Bennacer. In passato i due hanno già giocato insieme ma solo pochi minuti: 28 minuti quest'anno contro il Frosinone e poi altri 38 minuti tra il 2022 e il 2023. Insomma non è una coppia inedita in assoluto, ma poco ci manca.

PIÙ QUALITÀ - L'alternativa sarebbe dare una maglia da titolare a Yunus Musah e ai suoi muscoli, ma evidentemente Pioli è convinto di aver bisogno di più qualità a centrocampo e quindi ecco il doppio play. La sensazione è che Adli giocherà in una posizione leggermente più arretrata da schermo davanti alla difesa, mentre l'algerino avrà maggiore libertà di sganciarsi e inserirsi. In pratica Bennacer dovrà fare quello che solitamente fa Tijjani Reijnders.