Gazzetta - Theo fa gola in Premier ma al Milan non serve vendere. Considerate solo offerte super

© foto di www.imagephotoagency.it

Theo Hernandez, arrivato al Milan nell'estate del 2019, si è presto affermato come uno dei calciatori più forti in campo e fuori della formazione di Stefano Pioli, maturando a tal punto di essere considerato oggi uno dei migliori terzini del mondo. Il francese, come gli altri campioni rossoneri, non sono in vendita ma offerte davvero irrinunciabili potrebbero far quantomeno aprire delle riflessioni dalle parti di via Aldo Rossi.

Crescita

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, Theo Hernandez è cresciuto con la squadra e i suoi compagni. Il suo mix di velocità, tecnica e potenza, unito a un miglioramento difensivo evidente anno dopo anno, hanno contribuito a farlo comparire sotto le luci della ribalta. A tutto questo unisce anche una predisposizione al gol che per un terzino è grasso che cola. Inevitabile dunque che, dopo quattro stagioni con il piede sull'acceleratore possano presentarsi squadre a bussare alla porta rossonera. Theo ha rinnovato circa un anno fa fino al 2026 e percepisce uno stipendio di quattro milioni, situazione che, per le cifre della Premier, è invitante. Ed è proprio dal massimo campionato inglese che, secondo la rosea, si è materializzato un interesse importante: più nello specifico è il Manchester United che sarebbe interessato al francese.

Non necessario

Ora, il discorso è molto semplice. Il Milan non ha intenzione di vendere nessuno dei suoi migliori giocatori: i migliori tra i rossoneri non hanno la scritta "vendesi" stampata in faccia, anzi. Logicamente però se arrivassero delle offerte davvero irrinunciabili ecco che quantomeno si inizierebbero a fare delle riflessioni in Casa Milan. Inoltre, c'è da sottolineare come tutte le sostanze che dovessero entrare dal mercato sarebbero subito reinvestite per qualche acquisizione. Nel caso specifico di Theo è difficile pensare che il Milan possa tenere in considerazione offerte inferiori ai 60 milioni di euro che, per un giocatore del valore di Hernandez, appare essere il minimo sindacabile. Dunque chiunque vorrà puntare sul francese dovrà convincere il Milan e portare al cospetto dei rossoneri un piatto molto ricco, quale è il valore del giocatore.