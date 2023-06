Gazzetta - Tonali infiamma il derby di mercato: scintilla Frattesi, rilanci Thuram-Lukaku

MilanNews.it

La notizia della cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che appare ormai prossima, è stata come il battito d'ali che dall'altra parte del mondo provoca un uragano. In questo caso è successo tutto a Milano: il Milan, con il portafoglio che si riempirà sensibilmente, si è inserito con forza nell'affaire Davide Frattesi e ha sondato il terreno con Romelu Lukaku. In tutta risposta l'Inter, dall'altra sponda del Naviglio, ha ricontattato Marcus Thuram che sembrava ormai a un passo da Milanello. Insomma il derby, dopo una tregua di poche settimane, è già ricominciato.

Scintilla

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, è stato proprio l'interesse per Davide Frattesi ad accendere il derby di mercato. Ma la causa originaria è da cercare nel nome di Sandro Tonali. La sempre più probabile cessione del centrocampista italiano in Premier League, consentirà al Milan di giocare sul mercato con una disponibilità ben più ampia del previsto. I rossoneri hanno avuto la comodità di essere già in contatto con Beppe Riso, agente di Frattesi ma anche di Tonali, con cui hanno scoperto le carte immediatamente, quasi come una inevitabile conseguenza: porti Tonali in Inghilterra, portaci Frattesi a Casa Milan. I passaggi sono fissati: prima si deve chiudere con il Newcastle, poi nei primi giorni della settimana ci sarà un incontro con il Sassuolo e lì bisognerà formalizzare l'anticipo sull'Inter che intanto, pressata, deve fare cassa con Brozovic in poco tempo se vuole rispondere al contrattacco rossonero. In tutto questo a Reggio Emilia gongolano e chiedono 40 milioni.

Rilanci

Ma Frattesi è stato solo l'inizio. Nella giornata di ieri, poi, è stato reso noto di alcuni contatti tra il Milan e l'entourage di Romelu Lukaku (QUI la nostra anticipazione): un'azione interessata ma anche di disturbo nei confronti dell'Inter che ora deve accelerare se ha intenzione di riportare il belga alla corte di Simone Inzaghi. I nerazzurri possono contare ancora sulla volontà del giocatore, deciso a non trasferirsi nè in rossonero nè (per il momento) in Arabia Saudita. Intanto Marotta e la sua squadra hanno provato a replicare all'azione di disturbo e, nella giornata di ieri, hanno rilanciato per Marcus Thuram. L'attaccante francese è un vecchio pallino anche dei nerazzurri che lo avevano cercato lo scorso inverno ma, nelle ultime settimane e dopo il licenziamento di Maldini, è stato il Milan a fare pressing sul calciatore. Un corteggiamento tanto forte da far desistere anche l'interesse del Psg. Ora Thuram, che sembrava destinato a vestire rossonero, si prendre altre 24 ore di tempo per decidere: anche il Lipsia rimane sullo sfondo.