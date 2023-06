Gazzetta - Un Leao rinnovato: pronta la 10 per Rafa per la consacrazione

MilanNews.it

Gli ultimi dieci giorni di Rafael Leao sono stati un turbinio di emozioni: prima il contratto firmato fino al 2028, poi il record di gol stagionali in rossonero. A seguire la notizia shock dell'addio di Maldini e Massara; infine, nella giornata di ieri, la conferma che, con il saluto di Brahim Diaz, Rafa l'anno prossimo vestirà il 10.

Investitura

Secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Leao nelle trattative per il rinnovo avrebbe chiesto espressamente la 10 in caso di addio di Diaz: ed ecco che, con lo spagnolo di ritorno a Madrid, il portoghese raccoglierà un'investitura importante e lo farà con grande personalità. Una maglia passata dalle spalle di Seedorf, di Rui Costa e ancora prima (quando ancora le numerazioni non erano fisse) di Gianni Rivera. Un motivo in più per consacrarsi e affermarsi sul grande palcoscenico e migliorare ancora di più.

Nuova coppia?

Per aiutare Leao a crescere ulteriormente il Milan sta pensando di rinforzare il reparto offensivo. L'obiettivo numero uno è Marcus Thuram, 24 enne in uscita a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, che sarebbe in cima al taccuino rossonero: per lui c'è la concorrenza mai banale del Psg che ha una potenza economica di certo maggiore rispetto a quella rossonera. Il Milan proverà a fare leva sulle garanzie di titolarità come punta del Milan, in alternanza con Giroud. Anche lo stesso Leao, giovane e sfrontato come Thuram, desideroso di sfondare, può essere un motivo in più per il francese per aggregarsi al Diavolo: potrebbe nascere un'allettante nuova coppia sotto la Madonnina.