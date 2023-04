Gazzetta - Un Milan "da Champions" mette pressione al Napoli: tra sei giorni la verità

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport è un Milan saggio quello che ieri è sceso in campo a San Siro. La squadra di Pioli ha dovuto fare i conti con un Napoli, ancora privo del suo riferimento Osimhen, ma determinato fin dai primi istanti a fare la partita. I primi venti minuti sono stati quasi in apnea per il Milan che però ha avuto la lucidità di reggere a petto in fuori l'urto e riscuotersi grazie alla cavalcata imperiosa di Leao finita a centimetri dal palo. Da quel momento in poi i Campioni di Italia sono usciti allo scoperto e hanno chiuso il secondo tempo crescendo trovando il gol con Bennacer e rischiando anche il raddoppio con Kjaer, respinto dalla traversa. Nella ripresa i rossoneri hanno quasi gestito contro un Napoli che, paradossalmente, si è presentato dalle parti di Maignan solo quando è rimasto in inferiorità numerica. Una vittoria che, a dieci giorni da quella in campionato, può anche rappresentare un blocco psicologico per i partenopei che hanno tutta la pressione dalla loro.

Da Champions

Pioli alla vigilia aveva fatto appello alla storia e alla tradizione europea dei rossoneri ed è stato ripagato. Tanto che ha commentato soddisfatto al termine dell'incontro: "Abbiamo fatto una partita da Champions". Ed è tutto vero: sotto gli occhi di alcuni giocatori che la storia rossonera in Champions l'hanno incisa nel tempo (Sheva, Nesta, Seedorf, Donadoni...), i milanisti di oggi hanno fatto un passo importante in vista della gara di ritorno al Maradona. La formazione di Pioli ha dimostrato di saper essere camaleontica passando da una prestazione dominante come quella in campionato a una di maggiore sacrificio e cinismo come ieri sera che ha regalato un minimo vantaggio (ma pur sempre un vantaggio) per la sfida di Napoli. Forse rimane un po' il rimpianto per non aver ampliato la distanza nei minuti finali, come sottolinea il tecnico: "C’è un po’ di rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale, ma il risultato ci può far sperare per il passaggio del turno". Ma allo stesso tempo Pioli aggiunge: "Nessun risultato avrebbe chiuso il passaggio del turno, andremo a Napoli con grande fiducia e consapevoli delle difficoltà". Sei giorni per prepararsi a un'altra battaglia, quella che deciderà questa guerra sportiva tra Milan e Napoli.