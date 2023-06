Giroud non finisce mai: il francese certezza del Milan. E sarà fondamentale anche in futuro

MilanNews.it

A Casa Milan sono giorni caldi: dopo lo scossone dirigenziale, Furlani e Moncada si stanno rimettendo al lavoro per le operazioni di restauro della rosa di Stefano Pioli. In via Aldo Rossi si considerano importanti novità per l’attacco rossonero: molto chiacchierato il nome di Marcus Thuram, corteggiato anche dal Psg, mentre sembra scontato il contro-riscatto di Lorenzo Colombo dal Lecce. Nel bel mezzo delle incognite, però, nel ruolo di punta centrale resta un inossidabile punto fermo: Olivier Giroud.

BONSOIR - Nella trasferta contro Gibilterra di ieri sera, Olivier ha ricordato a tutti, rossoneri e non, di che pasta è fatto: bastano 5 minuti al transalpino per indirizzare la partita in favore dei suoi. Sedicesimo gol di testa in nazionale, in totale sono 54 con la selezione francese. Numeri impressionanti, considerando che la carta d’identità recita anni 36: Giroud continua a giocare con l’intensità e la voglia di un ragazzino, e alla vigilia della stagione 2023/24 non sembra intenzionato a rallentare.

CERTEZZA - Nella girandola di nomi del mercato, il bomber francese rappresenta l’unica, grande, certezza dell’attacco di Pioli. Con ogni probabilità i mesi di luglio e agosto porteranno novità, ma questo Giroud si candida ad essere ancora il punto di riferimento. E magari, un mentore stile Ibrahimovic per chi arriverà a sostenerlo e farlo rifiatare: un attaccante così vincente ed esperto come il francese sarà un grandissimo valore aggiunto anche fuori dal campo, quando verosimilmente la sua autonomia andrà a ridursi. Ma che nessuno glielo dica, perché nelle intenzioni di Olivier Giroud c’è sicuramente ancora per molto tempo la parola gol.