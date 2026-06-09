Glasner, priorità assoluta al Milan. Anche Rangnick aspetta i rossoneri

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Oliver Glasner vuole solo il Milan e ha messo da parte per ora tutte le altre offerte. Anche Ralf Rangnick aspetta i rossoneri

Se tra i tifosi c'è grande agitazione perchè siamo al 9 giugno e il Milan è ancora senza dirigenza e allenatore, in via Aldo Rossi sono meno preoccupati e vogliono prendersi tutto il tempo possibile per riorganizzare l’area tecnica, azzerata dopo la mancata qualificazione in Champions League. Gerry Cardinale continua la sua fase di contatti e riflessioni prima di prendere le sue decisioni che stavolta non possono essere assolutamente sbagliate.

GLASNER VUOLE SOLO IL MILAN

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il grande favorito per la panchina milanista è sempre Oliver Glasner che ha grande voglia di allenare il Milan, tanto che per il momento non intende prendere in considerazioni le altre offerte che ha sul tavolo. Una di queste è quella del Feyenoord che lo ha messo nel mirino dopo l'esonero di Van Persie, ma il tecnico austriaco continua a dare l'assoluta priorità al Diavolo. Cosa manca per la fumata bianca? Cardinale, prima di chiudere per l'allenatore, vuole dare al club rossonero un nuovo direttore tecnico e anche in questo caso c'è un grande favorito, vale a dire Ralf Rangnick.

ANCHE RANGNICK ASPETTA IL MILAN

L'attuale ct dell'Austria, che conosce molto bene Glasner visto che i due hanno già lavorato insieme ai tempi del Salisburgo, ha già avuto più incontri e contatti con il Milan che però prima di prendere la decisione definitiva vuole essere sicuro di aver scandagliato a fondo tutte le opzioni possibili. Il casting è ancora in aperta e la prima alternativa a Rangnick è Ramon Planes, ex ds di Espanyol, Tottenham e Barcellona. Con lui al timone salirebbero le quotazioni di Mauricio Pochettino per la panchina. I favoriti però al momento sono il tedesco e Glasner che sono in attesa dell'ok definitivo di Cardinale.