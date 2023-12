Gli infortuni costringono a parlare già di mercato: le idee del Milan per gennaio

I fattori per far sì che il Milan riesca ad essere altamente competitivo sia in Italia che in Europa nel 2024 sono molteplici e toccano tantissimi aspetti della disciplina sportiva: dalla tattica alle motivazioni, dalla qualità dei calciatori all'ambiente esterno e così via; ci sono, però, due strade principali che la il Club in toto deve assolutamente percorrere se vuole essere al passo delle sue stesse ambizioni: fermare al più presto l'anomala emorragia infortuni e ricorrere al mercato di gennaio per portare qualche aggiustamento alla rosa.

I numeri ormai non sono neanche più allarmanti, anche perché l'incendio divampa ormai da tempo. Come riporta SkySport, che ha analizzato i 29 infortuni nel Milan nel 2023, di questi ben il 70% sono stati di origine muscolare. Nel dettaglio, 15 giocatori hanno subito delle lesioni, 5 sono stati fermati da affaticamenti, 8 si sono dovuti fermare per un problema traumatico e infine c'è stato un infortunio causato da un'infiammazione. A livello di partite saltate, il totale è di 89 partite saltate così suddivise: 62 saltate per lesioni, 13 per affaticamenti, 13 per traumi e una per infiammazione. Per far bene sia in Serie A che in Europa League serve senza dubbio ridurre drasticamente questi dati: azzerarli non si può, far decisamente meglio per forza.Qualcosa, comunque, andrà fatta, anche perché il problema descritto nel paragrafo precedente ha ridotto la rosa all'osso soprattutto in difesa, reparto orfano ancora per un po' di settimane sia di Kalulu che di Thiaw e che comprende anche i punti interrogativi Kjaer e Caldara. Furlani, dunque, cercherà di regalare a Pioli almeno un difensore centrale (in discesa le quotazioni di Gabbia: Milan e Villarreal non hanno ancora avuto contatti) e un terzino sinistro, con l'arrivo di Miranda dal Betis Siviglia che potrebbe essere anticipato di sei mesi. Difficile si faccia qualcosa a centrocampo nonostante il lungo stop di Pobega: Krunic potrebbe restare e non partire più per la Turchia. Da valutare il discorso punta: Jovic ha fatto cose interessanti nelle ultime partite, ma se ci dovesse essere una occasione a gennaio (Guirassy?) il Milan potrebbe coglierla.