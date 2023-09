I numeri dell'estate rossonera - 10: da Sportiello a Jovic, passando per Pulisic: ecco i dieci acquisti del Mian

È stata un’estate molto movimentata quella rossonera, a partire dagli addii a sorpresa di Maldini e Massara, fino ad arrivare al mercato di Furlani, Moncada e D’ottavio composto da ben dieci acquisti, a rivoluzionare la rosa rossonera. La redazione di MilanNews.it rivisiterà dieci passaggi della pazza estate del Milan, a partire proprio dal mercato in entrata.

L'estate rossonera si apre con l'acquisto a parametro zero di Marco Sportiello, che ha firmato un contratto fino al 2027. Segue un altro colpo sempre dal mercato dei giocatori svincolati: la Lazio libera Luka Romero a zero e il Milan non si fa sfuggire l'occasione di acquistare un under 19 con il talento tutto da scoprire.

Il Milan, dopo aver chiuso la maxi cessione di Tonali al Newcastle, inizia il vero e proprio mercato in entrata con l'arrivo a Milano di Loftus-Cheek, che aveva preannunciato il termine della sua avventura al Chelsea con una bellissima standing ovation nell'ultima gara casalinga dei Blues della passata stagione. Per acquistare il centrocampista inglese - contratto fino al 2027 - il Milan ha sborsato un totale di 20 milioni, dei quali 16 di parte fissa a 4 di bonus legati agli obiettivi di squadra. Rimanendo sempre a Londra, i rossoneri non si sono fatti sfuggire l'opportunità di acquistare Christian Pulisic, ormai diventato una riserva a tutti gli effetti. Anche lui acquistato a 20 milioni, con un contratto fino al 2028.

Gli acquisti a centrocampo, però, non finiscono con Loftus-Cheek: dopo una lunga trattativa, il Milan riesce a portare a casa Tijjani Reijnders dall'Az Alkmaar. Un'operazione totale da oltre 20 milioni di euro considerando i bonus (20+5). Anche per lui contratto fino al 2028. Assieme a lui, il centrocampo viene completato da Yunus Musah: il Valencia ha aperto alla cessione del giocatore e il Milan ne ha approfittato, spendo 20 milioni di cartellino anche per lui, facendo firmare un contratto sempre fino al 2028.

Il Milan, nel frattempo, cerca anche dei profili per rinforzare l'attacco per non lasciare Leao e Pulisic da soli e senza sostituti all'altezza. Il primo colpo è Noah Okafor, per il quale i rossoneri hanno fiutato il colpo dal Salisburgo, versando nelle casse degli austriaci 14 milioni di euro. Sulla destra, invece, è stato scelto Samuel Chukwueze: un super colpo da parte della dirigenza rossonera, che è riuscita ad abbassare le altissime richieste del Villareal, che inizialmente non andava sotto i 40 milioni. Il Milan, dopo settimane di trattativa, chiude a 20 milioni più 8 di bonus. Per entrambi i giocatori contratto fino al 2028.

Il mercato sembra essere chiuso, ma la cessione di Gabbia in prestito secco al Villarreal lascia un buco nella difesa rossonera. Buco che viene colmato da una scommessa: sul taccuino di Moncada e Co c'erano 3-4 profili giovani, ma ad aver la meglio è Marco Pellegrino, per il quale il Milan affonda concretamente, pagando al Platense 3,5 milioni di cartellino più 2 di bonus.

L'ultimo colpo del mercato, invece, è in attacco: il Milan vuole regalare a Pioli il vice Giroud, così da non dover adattare Okafor nel ruolo di centravanti. I rossoneri, dunque, nelle ultimissime ore di mercato affondano per Luka Jovic: la Fiorentina libera il giocatore a costo zero, i rossoneri ne approfittano e ingaggiano il giocatore per un solo anno.