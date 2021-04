Il campionato del Milan riparte da zero: a Roma con un solo risultato, dentro/fuori dello Stadium all'orizzonte

Il KO contro il Sassuolo, sanguinoso burrone in cui il Milan è incappato all'improvviso, azzera di fatto un campionato che fino a quel momento era più che incanalato sui binari della Champions League. Il successo del Napoli sulla Lazio, complice anche il prossimo calendario dei partenopei, trasforma la corsa al secondo/terzo/posto in un'autentica volata e il Milan, insieme alla Juventus, è la contendente col calendario più difficile.

IMPERATIVO ROMANO - Come fare a non vedere tutto nero? È semplice, andare all'Olimpico e battere la Lazio. È l'unica ricetta che potrebbe dare lo slancio ai rossoneri per il finale di stagione, escludendo i biancocelesti dalla contesa e (male che va) mantenendo invariata l'attuale situazione in classifica. Nel caso in cui qualcuna tra Atalanta, Juventus e Napoli dovesse incappare in un intoppo, ossigeno puro tornerebbe a riempire i polmoni rossoneri. Vincere a Roma sarà una mezza impresa, ma questo Milan, più volte dato per morto, è stato capace di vittorie inattese, mentre invece è spesso caduto in quei turni che apparivano più abbordabili.

O JUVE O MILAN? - Sembra un paradosso, considerando i valori delle squadre, ma ad oggi l'avversaria che il Milan potrebbe mettere dietro più facilmente sembra proprio la Juventus. È vero che i rossoneri dovranno giocare anche con l'Atalanta, ma è francamente improbabile che i bergamaschi butteranno troppi punti tra Bologna, Sassuolo, Parma, Benevento e Genoa. È verosimile che all'ultima giornata i nerazzurri saranno già con un piede e mezzo (e forse due) nella Champions 21/22. La Juventus, invece, dovrà giocare in esterna contro Fiorentina e Udinese, poi avrà il Milan, il Sassuolo in trasferta, l'Inter e infine il Bologna. Anche se i rossoneri non dovessero fare punteggio pieno contro Lazio e Benevento, potranno giocarsi una sorta di match ball all'Allianz: una vittoria, mai raggiunta da quando esiste lo Stadium, avvicinerebbe moltissimo la qualificazione. Vietato arrendersi dunque, senza piangere sul (tanto) latte versato, ma intanto c'è la Lazio, una gara da vincere ad ogni costo.