Il Milan chiude la stagione con un ko in amichevole: manita della Roma a Perth. In gol Theo e Okafor, ultima di Giroud in rossonero

La stagione del Milan si conclude con una sconfitta nell'amichevole contro la Roma in Australia: i giallorossi hanno infatti vinto 5-2 all’Optus Stadium di Perth. La squadra di De Rossi ha chiuso in vantaggio 2-1 il primo tempo (gol di Baldanzi, Theo Hernandez e Abraham) e poi ha dilagato nella ripresa con le reti di Angelino, Dybala e Azmoun. Il Diavolo, che ha provato a riaprire il match sul 3-1 con un gol di Okafor, non è stato fortunatissimo in questa partita visto che ha colpito tre pali (clamoroso l'incrocio dei pali di Jimenez nella ripresa).

Daniele Bonera, alla guida stasera del Milan dopo l'addio di Stefano Pioli, ha dato spazio a quasi tutti coloro che erano a disposizione, compresi diversi giovani della Primavera come Jimenez (in campo tutta la gara), Nava, Bartesaghi, Zeroli e Simic. A Perth c'è stata poi anche l'ultima apparizione in maglia rossonera di Olivier Giroud, che ha giocato solo il primo tempo. Da segnalare infine lo splendido gol del momentaneo 1-1 di Theo Hernandez con un perfetto sinistro al volo dal limite dell'area su assist di Adli.

Questo il tabellino di Milan-Roma:

MILAN-ROMA 2-5

Marcatori: 27’ Baldanzi, 37’ Theo, 45’+2 Abraham, 54’ aut. Tomori, 55’ Okafor, 57’ Dybala, 77’ Azmoun.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): Sportiello (dal 46’ Nava), Calabria (dal 46’ Tomori), Kalulu (dal 73’ Simic), Gabbia (dal 46’ Thiaw), Theo Hernandez (dal 46’ Bartesaghi), Reijnders (dal 67’ Terracciano), Adli, Pobega (dal 67’ Zeroli), Florenzi (dal 46’ Musah), Giroud (dal 46’ Okafor), Jimenez. A disp.: Torriani, Loftus-Cheek, Jovic. All.: Bonera.

ROMA (4-3-3): Svilar (dal 46’ Boer), Llorente (dal 56’ Feola), Huijsen (dal 71’), Smalling, N'Dicka (dal 83’ Mirra), Bove, Aouar (dal 83’ Tumminelli), Angelino (dal 71’ Della Rocca), Baldanzi (dal 56’ Nardozzi), Dybala (dal 83’ Almaviva), Abraham (dal 46’ Azmoun). A disp.: Kehayov, Karsdorp. All.: De Rossi.

Arbitro: Alirez Faghani.

Recupero: 1' 1T, 3’ 2T.