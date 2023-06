Il Milan tenta un colpo generazionale: intenzioni concrete per uno dei migliori talenti in circolazione

MilanNews.it

In attesa che si concretizzi la cessione record (quasi 80 milioni di euro bonus compresi) di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan sta cercando di battere i primi colpi per quanto riguarda il suo calciomercato in entrata. Sono tanti i nomi sul taccuino di Moncada, ma ce n'è uno, per talento generazionale e parametri da progetto RedBird, che stuzzica particolarmente il palato e il gusto di addetti ai lavori e dei tifosi.

Si tratta di Arda Guler, talentuosissimo trequartista classe 2005 in forza al Fenerbahce e alla Turchia. Dopo il molto precoce esordio in prima squadra e in nazionale maggiore, il turco ha attirato su di sè l'attenzione di mezza Europa (Barcellona e Real Madrid comprese) grazie a giocate di altissimo livello e ad un talento che, come già specificato, appare di quelli generazionali, tanto che nel 2022 è stato inserito nella lista "Next Generation" dei sessanta migliori talenti nati nel 2005 redatta dal quotidiano inglese The Guardian. Alto 176 cm, è un trequartista mancino che può essere utilizzato sia centralmente che sulla fascia destra.Su di lui ci sono tanti club europei, con Barcellona e Real Madrid che, soprattutto nell'ultimo periodo, hanno iscritto con forza il loro nome al seguito. Il Milan, però, ha da tempo intenzioni serissime, tanto che, nelle ultime ore, dalla Turchia si era diffusa la notizia che il Milan avesse inviato al Fenerbahce una pec con il quale comunicava di star trattando con il giocatore in attesa di un accordo al quale era poi vincolato il pagamento della clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Anche se non ci sono conferme ufficiali su questo tipo di stato avanzato dell'affare e sulla presenza della clausola rescissoria, la cosa certa è che il Milan sta intensificando i lavori per portarlo in rossonero.