Individuata una nuova area per il nuovo stadio del Milan. La strategia sulla capienza e sull'iter

Dopo tutte le questioni legate al no al nuovo stadio di Milan e Inter in zona San Siro e a quelle, ancor più recenti, legate al no al nuovo stadio del Milan nella zona de La Maura, il club rossonero sembrerebbe aver individuato una nuova area adeguata per la costruzione del nuovo impianto: San Donato Milanese.

Si tratta, nello specifico, nell'area “San Francesco” di San Donato Milanese, zona sud-est di Milano, situata al termine di Corso Lodi del capolouogo meneghino. A confermare l'interesse ci ha pensato, con una lettera aperta, Francesco Squeri, sindaco di San Donato: "Nelle scorse settimane è giunta all'Amministrazione Comunale, da parte dell’operatore promotore del Progetto Sport Life City, la richiesta di disponibilità a valutare un progetto alternativo che, senza modificare le quantità edificabili già previste sull’area, prevede la costruzione dello stadio dell’A.C. Milan. L’Amministrazione ha, quindi, accettato l’invito di incontrare i dirigenti della società sportiva per conoscere il merito di massima del loro progetto".Il Milan, dunque, procederà ora incontrando l'Amministrazione Comunale di San Donato Milanese, illustrando ad essa e valutando con essa l'eventuale nuovo progetto. Nuovo progetto che, come per i precedenti, non avrà alcun vincolo alla capienza sullo stadio; il club rossonero sta valutando bene quella che potrà essere la capienza ideale per lo stadio di proprietà (anche in ottica di eventuali finali di Uefa Champions League da ospitare). Il range ideale sarebbe comunque tra i 65 e i 70mila posti, dal momento che se si andasse oltre questi numeri si alzerebbero anche i costi di realizzazione.