Infortunio e futuro incerto: il momento no di Santiago Gimenez

Una settimana fa Santiago Gimenez ha annunciato la sua decisione di fermarsi per un qualche tempo per risolvere un problema alla caviglia che si sta portando avanti da tempo: "Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!".

PROBLEMA ALLA CAVIGLIA E POCA FIDUCIA - Il messicano ha così saltato l'ultimo impegno del Milan contro il Parma e non è stato convocato dal Messico per le due partite in programma durante questa sosta. L'ex Feyenoord è rimasto quindi a Milanello dove sta seguendo una tabella di lavoro personalizzato, con la speranza di tornare a disposizione già per il derby di Milano del 23 novembre. Gimenez non sta certamente attraverso un grande momento, anzi non sono mancate le critiche nei suoi confronti in questa prima parte di stagione sia per alcune prestazioni deludenti, sia soprattutto perchè è ancora a quota zero gol segnati in campionato dopo 11 giornate. Il fastidio alla caviglia lo ha certamente condizionato, ma il suo problema principale è senza dubbio mentale: il messicano ha perso fiducia e serenità e in campo purtroppo non riesce a rendere come vorrebbe.

FUTURO INCERTO - Oltre che per motivi fisici, il suo momento no, come spiega stamattina Tuttosport, è dovuto anche alla grande incertezza che c'è intorno al suo futuro. Dopo essere stato vicino all'addio in estate, con il Milan che ha provato fino all'ultimo giorno a chiudere lo scambio con Dovbyk della Roma, Gimenez alla fine è rimasto in rossonero, ma il suo rendimento è stato finora piuttosto deludente. E così da giorni sono ripartite le voci di mercato sul suo conto e sul fatto che il Diavolo potrebbe prendere un nuovo attaccante a gennaio viste le sue difficoltà. Tutte queste indiscrezioni non stanno certamente aiutando il messicano che per allontanarle e tornare a sorridere deve solo fare una cosa, cioè riprendere finalmente a segnare.

