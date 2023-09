Inizia sempre con un "Ehi come stai?". Milan, sei così bello... Anzi, bellissimissimo?

vedi letture

I primi giorni di sosta, quelli adibiti al raduno delle varie nazionali e, dunque, senza partite da commentare, danno modo agli addetti ai lavori di analizzare e valutare i primi stralci di stagione. Tale operazione verrà effettuata ora anche sul Milan e la domanda è quella classica, dato che, come ha cantato Alfa in una delle hit dell'estate 2023, si inizia sempre con un "Ehi come stai?".

E la risposta è anche abbastanza classica: bene. Già molto bene. I rossoneri, dopo aver rivoluzionato a giugno l'intera dirigenza e, durante la sessione estiva di trattative, buona parte della rosa dalla cintola in su, si sono presentati ai nastri di partenza del campionato con una condizione fisica e mentale invidiabile: tre vittorie su tre partite, condite da un gioco moderno, divertente, a tratti spumeggiante, che ha impressionato soprattutto per la facilità con cui viene messo in campo nonostante i tanti uomini e il modulo cambiati e per l'efficacia che sta dimostrando.L'inserimento dei nuovi è stato perfetto: Loftus-Cheek ha già fatto vedere di poter dominare fisicamente i campi italiani, Reijnders sta facendo innamorare tutti per tecnica e kilometri, Pulisic sta ricordando a tutti perché qualche estate fa era il talento più ricercato d'Europa assieme a Mbappé; a loro presto si aggiungeranno Musah, Chukwueze e Okafor, mentre è già pienamente integrato l'operato dei 'vecchi' big Giroud, Theo e Leao. Un inizio di stagione, dunque, ottimo per il Milan: c'è entusiasmo, c'è voglia, c'è divertimento, c'è potenziale già espresso e buona parte ancora inespresso. Continuando sulle note di Alfa, si può tranquillamente dire che il Milan sia (già) così bello. Per l'"anzi, bellissimissimo" bisognerà aspettare innanzitutto il derby e poi il proseguio della stagione.